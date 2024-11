Lech Poznań – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.11.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Piłkarze Lecha Poznań są liderem w PKO Ekstraklasie. Na początku listopada ponieśli zaskakującą porażkę z Puszczą Niepołomice (0:2), ale już w poprzedniej kolejce nie zostawili żadnych złudzeń Legii Warszawa (5:2) na własnym boisku. Tymczasem GKS Katowice przed przerwą na mecze reprezentacyjne przerwał serię dwóch porażek, triumfując w emocjonującym spotkaniu nad Cracovią (4:3). Sprawdź typy na mecz Lech Poznań – GKS Katowice.

Lech Poznań – GKS Katowice: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a GKS-em Katowice w ramach 16. kolejki PKO Ekstraklasy będzie można śledzić na antenach TVP Sport i Canal+Sport 3.

Lech Poznań – GKS Katowice: stream online

Sobotni mecz będzie również transmitowany na stronie sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie będzie też dostępny w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich spotkań Ekstraklasy, ale także do meczów Ligi Mistrzów i wybranych spotkań La Liga. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Lech Poznań – GKS Katowice: sonda

Lech Poznań – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

W sobotnim meczu rozgrywanym przy Bułgarskiej faworytem jest Lech Poznań. Kurs na zwycięstwo Kolejorza u bukmachera STS został wyceniony na około 1.47. Jeśli rozważasz typ na wygraną GKS-u Katowice, to oscyluje w okolicach 6.10. Remis w tym meczu można obstawić z kursem około 4.50. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Lech Poznań GKS Katowice 1.48 4.60 6.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 05:42 .

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – GKS Katowice? Mecz będzie do obejrzenia na antenach TVP Sport, Canal+ Sport 3, jaki i na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Spot oraz w usłudzeCanal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – GKS Katowice? Spotkanie zostanie rozegrany w sobotę, 23 listopada. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

