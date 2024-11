ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Legia Warszawa, gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa w meczu 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej serii gier. Starcia między Kolejorzem a Wojskowymi zawsze przynoszą mnóstwo emocji i nie inaczej powinno być również tym razem. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej wybrzmi o godzinie 17:30. Sprawdź nasze typy na spotkanie Lech Poznań – Legia Warszawa.

Lech Poznań – Legia Warszawa, transmisja w TV

Mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście zobaczysz w tradycyjnej telewizji i to na kilku kanałach telewizyjnych – CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K Ultra HD (komentarz: Robert Skrzyński i Michał Żewłakow), a także TVP 2 oraz TVP Sport (komentarz: Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow).

Lech Poznań – Legia Warszawa, transmisja online

Przypomnijmy, że spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz platformy streamingowej CANAL+ online. Jeśli chodzi o ostatnią opcję, to zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Przy okazji otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Lech Poznań – Legia Warszawa, sonda

Lech Poznań – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Lecha Poznań wynosi około 2.10, a typ na wygraną Legii Warszawa to mniej więcej 3.40. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.40.

Lech Poznań Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 listopada 2024 05:54 .

Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań – Legia Warszawa? Spotkanie będzie dostępne na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz TVP 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Lech Poznań – Legia Warszawa? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (10 listopada) o godzinie 17:30.

