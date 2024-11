fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Murawski

Lech Poznań Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 01:26 .

Lech – Legia: typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór oczy dużej ilości kibiców w Polsce będą zwrócone na arenę przy ulicy Bułgarskiej, gdzie dojdzie do konfrontacji z udziałem Lecha Poznań i Legii Warszawa. Obie drużyny w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica sześciu oczek. Kolejorz ma 31 punktów na koncie. Z kolei 26 oczek mają Wojskowi. Poznańska ekipa będzie miała zamiar zmazać plamę po porażce z Puszczą Niepołomice (0:2). Tymczasem ekipa z Warszawy ma nadzieję na czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo. Przed startem potyczki ciekawe jest to, że legioniści byli górą w 10 z ostatnich 15 spotkań. Mój typ: Legia wygra.

STS BONUS 200 zł! Legia wygra Odbierz w STS

Kurs 100.00 na zwycięstwo Lecha lub Legii

Przy okazji niedzielnego szlagieru w Poznań można skorzystać ze specjalnej oferty STS. Bukmacher oferuje możliwość zgarnięcia dodatkowych 200 zł w bonusie za wytypowanie zwycięstwa Legii. Do skorzystania z oferty uprawnia kod GOALPROMO podany podczas rejestracji. Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Nie zapomnij zaakceptować zgód marketingowych, Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy spotkania Lech – Legia, Minimalna stawka zakładu to 2 zł, Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 200 zł.

Lech – Legia: ostatnie wyniki

Zespół dowodzony przez Nielsa Federiksena w ostatnich czterech spotkaniach przegrał dwukrotnie i tyle samo razy wygrał. Lech w pokonanym polu zostawił Cracovię (2:0) i Radomiaka (2:1). Uległ natomiast Motori Lublin (1:2) czy Puszczy Niepołomice (0:2).

Tymczasem ekipa Goncalo Feio do niedzielnej batalii podejdzie po pokonaniu Dynama Mińsk (4:0). Była to jednocześnie szósta z rzędu wygrana, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei w ligowych zmaganiach Legia ostatnio pokonała Widzew Łódź (2:1).

Lech – Legia: historia

Po raz ostatni zespoły rywalizowały ze sobą w Poznaniu. Wówczas górą była Legia (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema drużynami cztery razy miał miejsce remis i w jednym starciu górą byli Wojskowi.

Lech – Legia: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Lecha Poznań kształtuje się w wysokości 2.10. Remis oszacowano na 3.40. Z kolei opcję na ewentualną wygrana Legii Warszawa wyceniono na 3.60. Przy okazji meczu ekip Nielsa Frederiksena i Goncalo Feio można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lech Poznań Legia Warszawa 2.10 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 01:26 .

Lech – Legia, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Lecha 0% wygraną Legii 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Lecha

wygraną Legii

remisem

Lech – Legia, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. Szkoleniowiec gospodarzy nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Filip Dagerstal i Michał Gorgul. Tymczasem w stołecznym zespole zabraknie Juergena Elitima oraz Ramila Mustafajewa.

Lech Poznań Niels Frederiksen Legia Warszawa Gonçalo Feio Lech Poznań Niels Frederiksen 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Gonçalo Feio Rezerwowi 5 Elias Andersson 10 Patrik Walemark 11 Daniel Håkans 17 Filip Szymczak 21 Dino Hotic 24 Filip Jagiełło 35 Filip Bednarek 50 Adriel D Avila Ba Loua 55 Maksymilian Pingot 5 Claude Goncalves 6 Maxi Oyedele 7 Tomas Pekhart 17 Migouel Alfarela 21 Jurgen Çelhaka 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 27 Gabriel Kobylak 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk 57 Mateusz Szczepaniak 77 Jean Pierre Nsame

Lech – Legia, transmisja meczu

Niedzielny hit w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie emitowany w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Lech Poznań – Legia Warszawa zacznie się o godzinie 17:30 i będzie emitowana na antenach: CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz TVP 2 i TVP Sport. Ponadto dostęp do rywalizacji zapewni platforma CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.