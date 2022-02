Lech – Bruk-Bet Termalica gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (12.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica to ostatni mecz 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Jednocześnie lider rozgrywek zagra z ostatnim zespołem w tabeli. W teorii murowanym faworytem do zwycięstwa jest Kolejorz. Pomarańczowi jednak w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej pokazali, że do końca będą walczyć o ligowy byt. Zapoznaj się z informacjami, gdzie można zobaczyć spotkanie Lech – Bruk-Bet Termalica online i w telewizji.



Lech Poznań PKO Ekstraklasa



12.02.2022

20:00

INEA Stadion



Bruk-Bet Termalica

Mecz Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, gdzie oglądać

Lech Poznań w spotkaniu 20. kolejki PKO Ekstraklasy tylko zremisował z Cracovią (3:3). Kolejorz za szybko poczuł się zbyt pewnie i zapłacił za to, tracąc trzeciego gola rzutem na taśmę. Na swoim stadionie lechici jednak wygrali w każdym z sześciu ostatnich meczów ligowych, więc realny scenariusz zakłada, że Lech szybko wróci na zwycięski szlak.

Bruk-Bet Termalica to natomiast zespół, który pokonał przed tygodniem Jagiellonię Białystok (2:1). Tym samym niecieczanie mają na swoim koncie 15 punktów, mogąc pochwalić się trzema wygranymi bojami w sezonie. Co prawda jeszcze długa droga przed podopiecznymi Radoslava Latala do utrzymania, ale bój z Żółto-czerwonymi pokazał, że jeszcze wszystko jest możliwe.

Mecz Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, transmisja TV

Starcie Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica oczywiście będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania lidera rozgrywek z czerwoną latarnią odbędzie się na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz zacznie się o 20:00.

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, transmisja za darmo

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, transmisja online

Mecz Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica można śledzić nie tylko w telewizji linearnej, ale także na platformach internetowych. Dostęp do meczów PKO Ekstraklasy można uzyskać, korzystając z odpowiednich pakietów na Canal+ online lub Player.pl. Z platform można korzystać tradycyjnie z poziomu przeglądarki internetowej, jak i poprzez aplikacje mobilne dostępne na urządzenia z systemem Android lub iOS.

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherskie

Spotkanie na stadionie w Poznaniu zapowiada się wbrew pozorom bardzo interesująco, w którym obie ekipy będa chciały wyzwolić swój potencjał. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną gospodarzy oszacował na 1,27. Tymczasem wariant na ewentualny triumf Pomarańczowych w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 11,00.