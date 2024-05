PressFocus Na zdjęciu: Artur Szpilka

Gdzie oglądać KSW 94?

Niezwykle ciekawie zapowiadającą się gala KSW 94 odbędzie w trójmiejskiej Ergo Arenie. Organizatorzy przygotowali atrakcyjną kartę walk. Kibice obejrzą kilka elektryzujących wszystkich pojedynków. W walce wieczoru o pas kategorii półśredniej zmierzą się Adrian Bartosiński i Igor Michaliszyn. Wielu kibiców czeka jednak na inne starce. Artur Szpilka, który ma na koncie dwie wygrane przez nokaut, zmierzy się z innym niepokonanym zawodnikiem – Arkadiusz Wrzoskiem. To tylko dwa z dziesięciu zaplanowanych pojedynków. Transmisja z gali KSW 94 będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

KSW 94 – PPV za 10 zł

Transmisja sobotniej gali KSW 94 dostępna będzie tylko za pośrednictwem platformy Viaplay. Teraz możesz skorzystać ze świetnej oferty i odebrać w Fortunie kod do Viaplay za jedyne 10 zł. Kod uprawnia do uzyskania miesięcznego dostępu. Z promocji możesz skorzystać rejestrując konto w Fortunie za pośrednictwem naszej strony. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Załóż konto w Fortunie poprzez ten link z kodem KSWKOD. Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową. Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 15 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon zawierający min. 2 zdarzenia z oferty przedmeczowej na KSW 94 Stawka kuponu musi wynosić co najmniej 10 zł Jeżeli spełnisz powyższe warunki, otrzymasz od Fortuny kod Viaplay

Oferta jest limitowana. O otrzymaniu kodu decyduje kolejność spełnienia warunków promocji. Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie oferty.

KSW 94: bonus 250 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnej karty

Atrakcyjną ofertę na sobotnią galę KSW 94 przygotował także STS. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji, będziesz mógł odebrać bonus 250 zł za wytypowanie zwycięzcy którejkolwiek walki, która odbędzie się podczas gali. Wyjaśniamy jak skorzystać z promocji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w wysokości min. 50 zł Zagraj pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO z oferty przedmeczowej obejmujący wytypowanie zwycięzcy dowolnej walki, która odbędzie w ramach gali mieszanych sztuk walki KSW 94 w dniu 11.05.2024 Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie promocji.

KSW 94: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 94, w ramach której odbędzie się kilka bardzo ciekawych pojedynków, zaplanowana jest na sobotę (11 maja). Gala rozpocznie się o godzinie 19:00.

Kiedy odbędzie się gala KSW 94? Gala KSW 94 odbędzie się w sobotę (11 maja) o godzinie 19:00. Gdzie oglądać galę KSW 94? Transmisja gali KSW 94 będzie dostępna na platformie Viaplay.

