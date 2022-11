Pressfocus Na zdjęciu: Marek Samociuk

KSW 76: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? Wielu znakomitych pojedynków spodziewamy się po sobotnie gali KSW 76, która odbędzie się po raz pierwszy w Grodzisku Mazowieckim. W walce wieczoru o pas mistrzowski kategorii piórkowej zawalczą Salahdine Parnasse i Sebastian Rajewski. Sprawdź, kiedy i o której rozpocznie się gala, a także gdzie dostępna będzie transmisja.

Gdzie oglądać KSW 76?

Już jakiś czas temu federacja KSW nawiązała ścisłą współpracę z platformą streamingową Viaplay, która posiada prawa do jej transmitowania na wyłączność. Wyłącznie za jej pośrednictwem można obejrzeć wszystkie walki podczas sobotniej gali KSW 77. Jak zatem można uzyskać dostęp do transmisji? Konieczne jest zarejestrowanie konta w Viaplay oraz wykupienie subskrypcji. Miesięczny dostęp kosztuje 34 zł, ale dzięki niemu obejrzymy w tym czasie nie tylko galę KSW, ale wiele innych wydarzeń sportowych.

KSW 76 PPV cena

Prawa do transmisji gali KSW 76 w Polsce na wyłączność posiada platforma streamingowa Viaplay. Koszt miesięczny dostępu do niej wynosi 34 zł. Oprócz licznych wydarzeń sportowych oferuje nam ona także seriale, czy filmy. Oferta jest skierowana do użytkowników mieszkających w Polsce. Dla kibiców zza granicy federacja KSW przygotowała transmisję gali w systemie PPV. Będzie ona dostępna na oficjalnej stronie. Dostęp kosztuje 40 zł.

KSW 76: kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 76 odbędzie się w sobotę (12 listopada) w Grodzisku Mazowieckim. Jej początek zaplanowany jest na godzinę 19:00, a w ramach gali obejrzymy dziewięć znakomicie zapowiadających się pojedynków.

KSW 76: gdzie typować?

Jednym z oficjalnych partnerów gali KSW 76 jest bukmacher Fortuna. Biorąc pod uwagę kursy, a także szerokość oferty na wydarzenia związane z galą, jest to zarazem najlepszy wybór do obstawiania walk z KSW 76. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł, a także odebrać darmowe zakłady o łącznej wartości 30 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

Sprawdź również: KSW 76: gdzie obstawiać? Typy, kursy i karta walk