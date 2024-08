Kotwica Kołobrzeg - Polonia Warszawa to jeden z kilku wtorkowych meczów szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, czy spotkanie będzie transmitowane w internecie lub w telewizji.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Bojdur

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kotwica – Polonia, gdzie oglądać?

Przepaść dzieli dzisiaj obie drużyny w tabeli Betclic 1. Ligi. Kotwica Kołobrzeg ma aktualnie na swoim koncie osiem oczek, plasując się na siódmej pozycji. Z kolei Polonia Warszawa to czerwona latarnia rozgrywek, mając tylko oczko na koncie.

Drużyna Ryszarda Tarasiewicza przystąpi do rywalizacji po cennej wygranej z ŁKS-em (2:0). Kotwica jednocześnie szybko podniosła się po porażce ze Stalą Rzeszów (1:3). Z kolei Czarne Koszulą mają na swoim koncie trzy z rzędu porażki. Polonia przegrywała kolejno: Miedzią Legnica (0:1), Górnikiem Łęczna (1:3) czy Arką Gdynia (0:3).

Kotwica – Polonia, transmisja w TV

Wtorkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie z udziałem Kotwicy Kołobrzeg i Polonii Warszawa będzie można od godziny 18:00 oglądać na TVP Sport. Mecz skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

Kotwica – Polonia, transmisja online

Rywalizacja Kotiwca Kołobrzeg – Polonia Warszawa będzie też do obejrzenia w internecie od godziny 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej TVPSport.pl. Dostęp do zawodów zapewni też aplikacja TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV. Mecz będzie też dostępny w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kotwica – Polonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kotwicy 0% wygraną Polonii 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Kotwicy

wygraną Polonii

remisem

Kotwica – Polonia, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Kotwicy kształtuje się w wysokość 2.35. Remis oszacowano na 3.23. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo Polonii wyceniono na 2.90.

Kotwica Kołobrzeg Polonia Warszawa 2.35 3.23 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2024 10:40 .