fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Kotwica – Wisła, gdzie oglądać?

Wisła Płock walczy o bezpośredni awans do Ekstraklasy, zaś Kotwica Kołobrzeg punktuje coraz gorzej. Beniaminek ma wielkie problemy organizacyjne, co odbija się na jego boiskowej postawie. Nafciarze powinni w tym starciu dopisać trzy punkty do swojego dorobku. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.

Kotwica – Wisła, transmisja TV

Mecz Kotwica Kołobrzeg – Wisła Płock nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić wyłącznie w internecie.

Kotwica – Wisła, transmisja online

To spotkanie można obejrzeć w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Istnieje także możliwość śledzenia go w usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

Kotwica – Wisła, kto wygra?

Kotwica – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy sugerują, że Wisła Płock powinna bezproblemowo sięgnąć po trzy punkty. Kurs na jej zwycięstwo wynosi 1.46. W przypadku ewentualnej wygranej Kotwicy Kołobrzeg jest to 6.00. Kurs na remis wynosi z kolei 4.20.