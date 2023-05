Korona Kielce - Raków Częstochowa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Medaliki stoją przed wielką szansą na zapewnienie sobie tytułu mistrzowskiego. Czy po meczu w Kielcach dojdzie do fety? Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

Korona – Raków, gdzie oglądać

Najbliższa niedziela może być dla Rakowa Częstochowa najważniejszym dniem w historii klubu. Jeśli bowiem Medaliki pokonają na wyjeździe Koronę Kielce, sięgną po pierwsze mistrzostwo Polski.

Podopieczni Marka Papszuna z pewnością nadal są wściekli na rywali z Legii Warszawa za niedawny, przegrany finał Pucharu Polski. Muszą jednak wykorzystać tę złość, by zgarnąć trzy punkty z obiektu Korony. A Scyzory spuściły nieco z tonu. Z trzech ostatnich meczów w lidze wygrały zaledwie jedno i znów nie mogą być pewne utrzymania. Z pewnością nie zechcą zatem zrobić rywalom prezentu.

Korona – Raków, transmisja na żywo w TV

Niezwykle istotne starcie w Kielcach obejrzysz na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Korona – Raków, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Korona – Raków, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to lider tabeli jest zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Raków Częstochowa 8.00 4.75 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 08:07 .

