Korona Kielce – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Raków Częstochowa już w niedzielę może cieszyć się z historycznego mistrzostwa Polski. Są dwa scenariusze na zdobycie tytułu przez drużynę Medalików – pierwszym z nich jest zwycięstwo lub remis z Koroną Kielce, co od razu zapewni triumf zespołowi prowadzonemu przez Marka Papszuna.

Co ciekawe, Raków Częstochowa może sięgnąć po mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy, nawet jeśli przegra ze Złocisto-Krwistymi, ale Legia Warszawa w trzy godziny później rozgrywanym meczu nie może pokonać Pogoni Szczecin – to ten drugi scenariusz. Korona Kielce ma inny cel – przed tą serią gier posiada cztery oczka przewagi nad strefą spadkową i ekipa Kamila Kuzery liczy, że ostatecznie pozostanie w elicie na kolejny sezon.

Podział punktów to dobry wynik dla obu stron – Raków Częstochowa będzie już pewny historycznego tytułu, a Korona Kielce sięgnie po cenne oczko w walce o utrzymanie. Nasz typ: remis.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast na zwycięstwo gości. Typ Kuby: wygrana Rakowa Częstochowa.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Korona Kielce ostatnio przegrała 1:2 ze Stalą Mielec, zremisowała 2:2 z Zagłębiem Lubin i pokonała Jagiellonię Białystok 2:1. Raków Częstochowa jest podrażniony porażką z Legią Warszawa w finale Pucharu Polski, gdzie po konkursie rzutów karnych triumfowali Wojskowi (0:0, 6:5 w rz. k.). Medaliki w ligowej rywalizacji w tamten weekend wygrały 4:0 z Lechią Gdańsk, a jeszcze wcześniej poradziły sobie z Miedzią Legnica (2:0).

Korona Kielce – Raków Częstochowa, historia

W bezpośredniej rywalizacji lepiej prezentuje się ekipa z Jasnej Góry. Raków Częstochowa może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu w spotkaniach przeciwko Koronie Kielce. W dwóch poprzednich starciach obu ekip triumfowali Złocisto-Krwiści i padł remis. Medaliki w 14. kolejce aktualnej kampanii PKO BP Ekstraklasy pokonały drużynę Scyzorów 1:0, a na listę strzelców wpisał się Ivi Lopez, który wykorzystał rzut karny.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Suzuki Arenie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi mniej więcej 8.00, a typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to około 1.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Zarówno u gospodarzy, jak i gości nie ma żadnych zawieszeń za kartki. Kamil Kuzera najprawdopodobniej będzie mógł skorzystać ze wszystkich swoich zawodników. Marek Papszun nie może liczyć na kontuzjowanych Adriana Gryszkiewicza, Szymona Czyża oraz Milana Rundicia.

Korona Kielce – Raków Częstochowa, kto wygra?

Korona Kielce – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Suzuki Arenie w najbliższą niedzielę 7 maja o godzinie 15:00.

