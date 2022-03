PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

FC Koeln – Borussia Dortmund: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ramach 27. kolejki goniąca za liderem z Monachium Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z FC Koeln. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

RheinEnergieSTADION 1. Bundesliga FC Koeln Borussia Dortmund 3.50 3.90 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 11:03 .

FC Koeln – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

Trudno przewidzieć, czego spodziewać się po niedzielnym pojedynku w ramach 27. kolejki Bundesligi. FC Koeln nie potrafi bowiem ustabilizować formy. W ostatnich pięciu meczach Kozły przegrały z RB Lipsk czy Hoffenheim, ale jednocześnie pokonały Eintracht Frankfurt i Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund nie może jednak kalkulować. Jeżeli gracze Marco Rose chcą, by finisz sezonu w niemieckiej ekstraklasie był ciekawy, muszą utrzymywać dystans do Bayernu Monachium. Nie ma na to innej rady, jak wywieźć komplet punktów z Rhein Energie Stadion.

Sprawdź nasze typy na mecz FC Koeln – Borussia Dortmund.

FC Koeln – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania meczów Bundesligi w bieżącym sezonie ma platforma streamingowa Viaplay. Niedzielny mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

FC Koeln – Borussia Dortmund, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Bundesligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

FC Koeln – Borussia Dortmund, transmisja online

Mecz obejrzysz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Musisz jedynie wykupić abonament w cenie 34 złotych za miesiąc.

FC Koeln – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Choć BVB potrafi być w tym sezonie nieregularne, to właśnie przyjezdni uznawani są za faworytów niedzielnego starcia w Kolonii.

FC Koeln Borussia Dortmund 3.50 3.90 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 11:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin