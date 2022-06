PressFocus Na zdjęciu: Katarzyna Kawa

Kawa – Jabeur: transmisja za darmo. Jedną z trzech Polek, które w środę będą walczyć o awans do trzeciej rundy Wimbledonu jest Katarzyna Kawa. Ma jednak teoretycznie najtrudniejsze zadanie, bowiem jej rywalką będzie wiceliderka światowego rankingu Ons Jabeur. Sprawdź gdzie obejrzysz to spotkanie za darmo w internecie. Zobacz o której gra Kawa.

O której godzinie gra dzisiaj Kawa? Transmisja na żywo

Katarzyna Kawa do turnieju głównego trafiła poprzez kwalifikacje. W pierwszej rundzie pokonała w trzech setach Kanadyjkę Rebeccę Marino. Teraz na jej drodze stanie rozstawiona z numerem trzy w tym turnieju, a plasująca się na drugim miejscu w rankingu WTA Ons Jabeur. 27-letnia Tunezyjka w pierwszej rundzie bez problemów ograła reprezentantkę Szwecji Mirjam Bjorklund.

Dla obu zawodniczek będzie to pierwsza konfrontacja w historii. Nie w tym miejscu wątpliwości, że zdecydowaną faworytką do awansu do trzeciej rundy jest Jabeur. Brak zwycięstwa Tunezyjki będzie w tym przypadku sensacją.

Spotkanie w którym Katarzyna Kawa podejmować będzie jedną z faworytem turnieju rozegrane zostanie na korcie nr 3 jako czwarte w kolejności, co oznacza, że jego początku nie należy spodziewać się przed godziną 18:00.

Kawa – Jabeur, transmisja w TV

Środowe spotkanie trzeciej rundy Wimbledonu pomiędzy Kawą i Jabeur obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport. Jeżeli nie masz tego kanału w swojej ofercie, możesz obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Wystarczy spełnić proste warunki oferty STS, które przedstawiamy poniżej.

Kawa – Jabeur, transmisja za darmo

Bukmacher STS na swojej stronie internetowej udostępnia transmisje ze wszystkich spotkań Wimbledonu zupełnie za darmo. Aby mieć dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Kawa?

Bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek Katarzyny Kawy z Ons Jabeur odbędzie się w środę (29 czerwca). Spotkanie odbędzie się jako czwarte w kolejności na korcie nr 3, co sprawia, że trudno określić dokładną godzinę jego rozpoczęcia. Nie należy jednak spodziewać się tego, że obie zawodniczki wyjdą na kort przed godziną 18:00.

Gdzie oglądać mecz Kawa – Jabeur na Wimbledonie? Mecz Kawa – Jabeur będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport, a także za pośrednictwem internetu na stornie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Kawa – Jabeur? Spotkanie rozegrane zostanie w środę (29 czerwca).

