Juventus – VfB Stuttgart: gdzie oglądać

To będzie bardzo ciekawy mecz w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Juventus to zespół, który w tym sezonie nadal nie zna smaku porażki. Z kolei goście ze Stuttgartu pomimo słabszej formy nadal są zespołem, który w ataku jest bardzo groźny i może sprawić problemy każdemu.

Juventus – VfB Stuttgart: transmisja TV

Spotkanie Juventus – VfB Stuttgart odbędzie się we wtorek (22 października) o godzinie 21:00 i będzie można je obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 360.

Juventus – VfB Stuttgart: stream online

Istnieje także możliwość skorzystania z usługi Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do spotkania online, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zaznaczenie zgód marketingowych.

Juventus – VfB Stuttgart: kto wygra?

Juventus – VfB Stuttgart: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji jest zespół Juventusu. Kurs na zwycięstwo Starej Damy wynosi około 1.90.

Kiedy odbędzie się mecz Juventus – VfB Stuttgart? Spotkanie Juventus – VfB Stuttgart odbędzie się we wtorek (22 października) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Juventus – VfB Stuttgart? Mecz będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 360 oraz w internecie za pomocą usługi Canal+ Online

