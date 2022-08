PressFocus Na zdjęciu: Moise Kean

Juventus – Sassuolo: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Na zakończenie pierwszej kolejki Serie A Stara Dama podejmie u siebie nieobliczalne Sassuolo. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Sassuolo 1.53 5.00 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2022 09:10 .

Juventus – Sassuolo, gdzie oglądać

Juventus uznał, że lepiej mierzyć się z wielkimi rywalami podczas obozu przygotowawczego, nawet jeśli wyniki nie wpłyną dobrze na morale. Dlatego też Stara Dama wygrała w presezonie tylko raz, przeciwko Guadalajarze. Ta sztuka nie udała jej się już z Barceloną (2:2), Realem Madryt (0:2) czy Juventusem (0:4). Ciekawy był zwłaszcza ostatni mecz, gdzie katem turyńczyków został ich stary znajomy – Alvaro Morata.

W pierwszej kolejce rekordowi mistrzowie Włoch zmierzą się z Sassuolo. To niewygodny rywal dla każdego przeciwnika we Włoszech. W minionym sezonie drużyna udowodniła to, wygrywając na stadionie Juventusu (2:1).

Sprawdź nasze typy na mecz Juventus – Sassuolo.

Juventus – Sassuolo, transmisja na żywo w TV

Nadchodzące starcie na Allianz Stadium obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Juventus – Sassuolo, transmisja na żywo za darmo

Transmisję z meczu Serie A dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Juventus – Sassuolo, transmisja online

Mecz dostępny będzie też w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

Juventus – Sassuolo, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy upatrują w Starej Damie wyraźnego faworyta do triumfu w meczu 1. kolejki Serie A.

