Juventus – Salernitana: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę Stara Dama spróbuje przedłużyć swoją serię ligowych meczów bez porażki. Na jej drodze stanie czerwona latarnia ligi – Salernitana. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Juventus – Salernitana, gdzie oglądać

Zdaje się, że Juventus powrócił do wysokiej dyspozycji w Serie A. Trzy ostatnie ligowe mecze Starej Damy zakończyły się jej zwycięstwami. Dzięki temu – oraz dzięki potknięciom rywali – turyńczycy niepostrzeżenie znaleźli się pośród najlepszych. Dystans siedmiu punktów, dzielący ich od lidera, jest spory. Ale szansę na częściowe zniwelowanie tej różnicy dostaną już w niedzielę.

Salernitana nie jest bowiem czerwoną latarnią Serie A bez powodu. Zespół ten wygrał w tym sezonie zaledwie trzykrotnie – po raz ostatni w styczniu. Niezależnie, czy Juventus chce jak najszybciej zagwarantować sobie miejsce w czwórce, czy też powalczyć o mistrzostwo – ten mecz musi wygrać.

Juventus – Salernitana, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 30. kolejki Serie A obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Juventus – Salernitana, transmisja za darmo

Mecz pomiędzy Juventusem a Salernitaną obejrzeć można będzie zupełnie za darmo, jeśli jest się klientem Fortuna zakłady bukmacherskie. Aby uzyskać prawo do oglądania transmisji z meczu 30. kolejki Serie A, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musisz posiadać konto u bukmachera – Fortuna. Po drugie, musisz mieć na koncie jakąkolwiek kwotę pieniędzy oraz posiadać na nim zagrany i rozliczony kupon w ciągu ostatniego tygodnia.

Juventus – Salernitana, transmisja online

Mecz obejrzysz również w internecie. Musisz jedynie wykupić odpowiedni abonament na stronie elevensports.pl.

Juventus – Salernitana, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy postrzegają inny wynik niż pewny triumf gospodarzy jako ogromną sensację, co znajduje odzwierciedlenie w proponowanych przez nich kursach.

Juventus FC Salernitana 1.25 6.75 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 07:44 .

