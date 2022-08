fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Kostić

Juventus – Roma: transmisja w TV i online. Pod znakiem powrotu Paulo Dybali na Allianz Stadium upłynie hit trzeciej kolejki Serie A. Mecz w Turynie zapowiada się bardzo interesująco, a dodatkowego smaczku rywalizacji dodaje też Jose Mourinho. Dowiedz się, gdzie znaleźć transmisję z meczu w telewizji i w internecie.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC AS Roma 2.43 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 13:36 .

Juventus – AS Roma, gdzie oglądać

Odradzająca się AS Roma wybiera się na Allianz Stadium, aby stoczyć starcie z Juventusem. Sobotni mecz może udzielić pierwszych odpowiedzi, czego będziemy mogli spodziewać się w kampanii 2022/2023 w Serie A.

Przybycie Jose Mourinho do ekipy z Rzymu wlało w Romę sporo pozytywnego nastawienia. Trener Massimiliano Allegri też wywołał duży entuzjazm u kibiców, gdy wrócił do Juve. Pierwszy sezon po powrocie Włocha do wielokrotnych mistrzów Serie A jednak rozczarował.

Juventus w dwóch pierwszych spotkaniach wywalczył cztery punkty. Dwa oczka mniej mają natomiast rzymianie.

Nie wiesz, na co postawić? Zobacz nasze typy na weekend i stwórz z nami swój kupon!

Juventus – AS Roma, transmisja na żywo w TV

Mecz na Allianz Stadium będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Julian Kowalski i Dominik Guziak.

Juventus – AS Roma, transmisja za darmo

Hit ligi włoskiej nie będzie transmitowany tylko w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie można śledzić także na stronie zakładów bukmacherskich STS. Niemniej trzeba spełnić pewne warunki.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Juventus – Roma zostanie odblokowana.

Juventus – AS Roma, transmisja online

Spotkanie Juventus – AS Roma będzie transmitowane na platformach streamingowych takich jak CANAL+ online, czy Polsat Box Go. Rywalizacja będzie także dostępna na stronie Elevensports.pl. Warto wiedzieć, że każda z opcji wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Juventus – AS Roma, kursy bukmacherskie

Eksperci faworyta rywalizacji widzą w gospodarzach. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Juve wynosi 2,43.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin