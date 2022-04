PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Jagiellonia – Pogoń: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę gracze ze Szczecina spróbują otrząsnąć się po porażce z Wisłą Płock. Portowcy pozostają w walce o mistrzostwo i muszą wrócić na zwycięskie tory. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin 4.70 3.75 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 09:51 .

Jagiellonia – Pogoń, gdzie oglądać

Sądząc po wynikach ostatniej kolejki, żadna z drużyn nie chce wywalczyć mistrzostwa Polski. Raków i Lech zremisowały, a Pogoń przegrała u siebie z Wisłą Płock. Teraz wszystkie trzy najlepsze ekipy w Ekstraklasie mają na koncie tyle samo punktów. Portowcy muszą jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę, jeśli chcą powalczyć o wymarzone, pierwsze w swej historii, trofeum.

Czeka ich wyjazd do Białegostoku. Jagiellonia wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań i plasuje się w środku stawki. Nie ulega wątpliwości, że zespół aspirujący do mistrzostwa musi w takich okolicznościach sięgnąć po komplet punktów.

Sprawdź nasze typy na mecz Jagiellonia – Pogoń.

Jagiellonia – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 29. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport.

Jagiellonia – Pogoń, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby sobotni mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanały z pakietu Canal+ są bowiem dostępne w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ekstraklasy.

Jagiellonia – Pogoń, transmisja online

Spotkanie obejrzysz też w aplikacji lub na stronie Canal+. Wejdź tylko na canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Jagiellonia – Pogoń, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego pojedynku są walczący o mistrzostwo Polski przyjezdni. Ma to odzwierciedlenie w kursach bukmacherskich.

Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin 4.70 3.75 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 09:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin