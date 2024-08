PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Cracovia, gdzie oglądać?

Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a Cracovią. Duma Podlasia chce obronić pozycję lidera, natomiast Pasy mogą nawet marzyć o wskoczeniu na podium.

Początek meczu na Stadionie Miejskim w Białymstoku już dzisiaj (sobota, 17 sierpnia) o godzinie 14:45. Sprawdź nasze typy na spotkanie Jagiellonia Białystok – Cracovia.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja w TV

Mecz Jagiellonii Białystok z Cracovią oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji – na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Spotkanie z wysokości trybun skomentuje duet Krzysztof Marciniak i Wojciech Jagoda.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy możecie oglądać także przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online – do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Równocześnie otrzymasz dostęp do meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, sonda

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 1.70, a typ na zwycięstwo Cracovii to mniej więcej 5.40. Kurs na remis jest szacowany w granicach 4.20.

Jagiellonia Białystok Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2024 06:03 .

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Cracovia? Spotkanie będzie transmitowane na kanale CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Jagiellonia Białystok – Cracovia? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w tę sobotę, czyli 17 sierpnia, o godzinie 14:45.

