Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Reklama

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: Gdzie oglądać?

To będzie spotkanie dwóch zespołów, które w poprzednim sezonie zajęły dwa pierwsze miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy. Tym razem jednak jest zupełnie inaczej. Jagiellonia Białystok podtrzymała dobrą formę z poprzedniej kampanii, zaś Śląsk Wrocław zdecydowanie obniżył loty i walczy o utrzymanie.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: Transmisja TV

Mecz będzie można obejrzeć na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport. Początek rywalizacji w piątek 22 listopada 2024 roku o godzinie 20:30.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: Stream online

Standardowo mecz będzie także dostępny w internecie za pomocą usługi CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Reklama

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Jagiellonia Białystok

Remis

Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok 80%

Remis 20%

Śląsk Wrocław 0% 5+ Votes

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: Kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 1.75 3.90 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2024 10:17 .

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław? Mecz będzie można obejrzeć na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport, a także w Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław? Mecz odbędzie się w piątek 22 listopada 2024 roku o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.