Jagiellonia Białystok – Cracovia: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (19.02.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Cracovia to pierwszy sobotni mecz w ramach 22. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworyta w tym starciu trudno wskazać. Chociaż podopieczni Jacka Zielińskiego ostatnio wydają się w bardzo dobrej dyspozycji. Przekazujemy w tym miejscu informacje, gdzie można zobaczyć starcie Jagiellonia – Cracovia w telewizji i online.



Jagiellonia PKO Ekstraklasa

19.02.2022

15:00



Stadion Miejski

Cracovia

Mecz Jagiellonia Białystok – Cracovia, gdzie oglądać

Obie drużyny w ligowej tabeli dzieli różnica trzech punktów. Wyżej plasuje się Cracovia, która po rozegraniu 21 spotkań ligowych wyprzedza Jagiellonię o dwie lokaty.

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w sierpniu minionego roku. Górą była wówczas Cracovia, która wygrała 2:1. Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami cztery razy górą byli Żółto-czerwoni, a dwa starcia wygrali krakowianie.

Mecz Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja TV

Starcie Jagiellonia Białystok – Cracovia będzie można zobaczyć w internecie. Potyczka z udziałem obu ekip transmitowana będzie na antenach Canal+ Sport i Canal Sport 3. Mecz skomentują Adam Marchliński i Wojciech Jagoda.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja za darmo

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają dzisiaj gospodarze. STS zakłady bukmacherskie kurs na triumf Żółto-czerwonych oszacował na 2,60. Wariant z wygraną Cracovii w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi natomiast 2,80.