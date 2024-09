Irlandia – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.09.2024)

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Irlandia – Anglia, gdzie oglądać?

W sobotę na Aviva Stadium w Dublinie, reprezentacja Irlandii prowadzona przez Heimira Hallgrimssona podejmie reprezentacją Anglii w ramach Dywizji B Ligi Narodów. Synowie Albionu mają nowego menedżera – Lee Carsleya, który tymczasowo przejął kadrę narodową. Będzie to początek nowej ery po zakończeniu rządów Garetha Southgate’a, który po prawie ośmiu latach pracy ustąpił ze stanowiska. Anglia na Euro 2024 dotarła do finału, w którym uległa Hiszpanii, a najbliższym celem drużyn jest powrót do najwyższej dywizji LN. Irlandia nie pokonała Anglii od 1988 roku. Sprawdź naszą zapowiedź meczu Irlandia – Anglia.

Irlandia – Anglia, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Irlandią a Anglią, które zostanie w ramach pierwszej kolejki Ligi Narodów odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00. Starcie w telewizji będzie transmitowane na kanale Polsat Sport 2.

Irlandia – Anglia, transmisja online

Transmisja na żywo meczu Irlandia – Anglia będzie dostępna za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie można śledzić w usłudze Polsat Box Go.

Irlandia – Anglia, kto wygra?

Irlandia – Anglia, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Anglii jest uznawana za zdecydowanego faworyta. Kurs na triumf Synów Albionu to około 1.48, co odzwierciedla wysokie oczekiwania względem drużyny prowadzonej przez nowego selekcjonera. Z kolei kurs na zwycięstwo gospodarzy, czyli Irlandii, wynosi mniej więcej 7.70. Polecam skorzystać z naszej oferty w STS. Rejestrując się w STS z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonus od depozytu do 600 zł oraz freebety do 60 zł za zadania.

Irlandia Anglia 6.60 4.30 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2024 08:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Irlandia – Anglia? Transmisja z meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Irlandia – Anglia? Spotkanie odbędzie się w sobotę (7 września). Pierwszy gwizdek sędziego Jose Sanchez Martineza rozbrzmi o godzinie 18:00.

