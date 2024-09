Irlandia – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Irlandia – Anglia, typy bukmacherskie

W pierwszej kolejce Ligi Narodów UEFA reprezentacja Anglii uda się na wyjazd do Irlandii. Celem Synów Albionu jest oczywiście powrót do dywizji A, z której sensacyjnie spadli w poprzedniej edycji.

Anglia niedawno zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy, ale mimo tego z zespołem pożegnał się Gareth Southgate. W najbliższych spotkaniach drużynę tymczasowo poprowadzi Lee Carsley. Moim zdaniem takie rozwiązanie może nieco zaszkodzić Anglikom i nie będą oni aż tak groźni w meczu z Irlandią. Uważam, że w nadchodzącym spotkaniu obie drużyny trafią do siatki.

Irlandia – Anglia, ostatnie wyniki

Irlandia ma za sobą pięć niezbyt udanych meczów towarzyskich. Zespół zanotował w nich dwie porażki, dwa remisy oraz jedno zwycięstwo z Węgrami (2:1). Ostatnio przed Euro 2024 Irlandczycy otrzymali lekcję od Portugalczyków, którzy wygrali 3:0.

Z kolei Anglia może pochwalić się bilansem trzech zwycięstw (dwóch po dogrywce), remisu oraz porażki w finale Euro 2024 z Hiszpanią.

Irlandia – Anglia, historia

Historia spotkań Irlandii z Anglią jest bardzo długa, ale w poprzednich latach drużyny niezbyt często ze sobą rywalizowały. Ostatni raz do meczu bezpośredniego doszło w listopadzie 2020 roku, gdy Anglicy wygrali 3:0.

Irlandia – Anglia, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Anglii to naturalny faworyt, a kurs na jej wygraną to około 1.48. Z kolei na zwycięstwo Irlandii współczynnik oscyluje w granicach 6.50. Z naszej strony pragniemy przypomnieć, że rejestrjąc się w STS z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonus od depozytu do 600 zł oraz freebety do 60 zł za zadania.

Irlandia – Anglia, przewidywane składy

Irlandia: Kelleher; Coleman, O’Shea, Collins, Brady; Ogbene, Browne, Smallbone, O’Dowda; Ferguson, Idah

Anglia: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Colwill; Rice, Mainoo; Saka, Eze, Gordon; Kane

Irlandia – Anglia, typ kibiców

Irlandia – Anglia, transmisja meczu

Spotkanie Irlandii z Anglią rozpocznie się w sobotę (7 września) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsatu Sport 2.

