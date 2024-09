Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów: transmisja oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w ramach 10. kolejki Betclic 2. Ligi. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, z uwagi na aktualny układ ligowej tabeli. Początek o godzinie 12:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kornel Rebisz

*Reklama Mecz obejrzysz w aplikacji sponsora rozgrywek Betclic Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, gdzie oglądać?

Spotkanie Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów jest zapowiadane jako hit 10. serii gier Betclic 2. Ligi. W ligowej tabeli obie drużyny dzielą bowiem tylko trzy punkty. Dlatego najbliższa potyczka tych ekip ma ogromne znaczenie. Zespół z Małopolski może pochwalić się 16 oczkami, a drużyna z województwa podkarpackiego posiada na swoim koncie 19 punktów.

Początek rywalizacji na Stadionie Suche Stawy już dzisiaj po południu (niedziela, 22 września). Pierwszy gwizdek sędziego w drugoligowym meczu wybrzmi o godzinie 12:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów.

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, transmisja w TV

Spotkanie między Hutnikiem Kraków a Resovią Rzeszów ramach 10. kolejki Betclic 2. Ligi możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu – na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zawody skomentują Jan Sławiński i Adam Burek.

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, transmisja online

Przypomnijmy, że mecze tych rozgrywek można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo proste. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, sonda

Kto wygra? Hutnik 0% Padnie remis 0% Resovia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Hutnik

Padnie remis

Resovia

Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną Hutnika Kraków wynosi około 2.55, a typ na zwycięstwo Resovii Rzeszów to mniej więcej 2.50. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.35. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku.

Hutnik Kraków Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2024 05:55 .

Gdzie obejrzeć mecz Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów? Spotkanie będzie dostępne na stronie tvpsport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (22 września) o godzinie 12:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.