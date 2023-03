PressFocus Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

O której godzinie gra Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz w drugiej rundzie stoczył pełen dramaturgii pojedynek z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. Polak ostatecznie wyszedł górą ze starcia, które trwał ponad 3,5 godziny. W każdym z trzech setów decydował tie-break.

W poniedziałek Hurkacz zagra o awans do 1/8 finału z reprezentantem Francji Adrianem Mannarino. Doświadczony zawodnik zajmuje obecnie 62. miejsce w rankingu ATP. Będzie to ich czwarty pojedynek w historii. Bilans dotychczasowych starć jest korzystny dla Hurkacza, który wygrał dwa spotkania.

Spotkanie Hurkacz – Mannarino rozegrane zostani w poniedziałek (27 marca). Mecz nie powinien się rozpocząć przed godziną 21:30 czasu polskiego.

Hurkacz – Mannarino , transmisja w TV

Pojedynek Hurkacz z Mannarino będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na jednym ze sportowych kanałów Polsatu.

Hurkacz – Mannarino, transmisja za darmo

Rywalizację o awans do kolejnej rundy obejrzeć można także zupełnie za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, która jest bezpłatnie udostępniona wszystkim klientom bukmachera. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją (lub live) dowolny kupon

Miami Open 2023: Kiedy gra Hurkacz?

Mecz III rundy Miami Open 2023 Hurkacz – Mannarino rozegrane zostanie w poniedziałek (27 marca). Spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 21:30 czasu polskiego.

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Mannarino ? Mecz Hurkacz – Mannarino będzie można obejrzeć za darmo za pośrednictwem internetu na stronie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Mannarino? Spotkanie rozegrane w poniedziałek (26 marca) o godzinie 21:30 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.