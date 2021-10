Hoffenheim – Hertha: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream

Hoffenheim – Hertha: gdzie można zobaczyć mecz Bundesligi? Inauguracyjne spotkanie 10. kolejki ligi niemieckiej odbędzie się na PreZero Arena. W roli faworyta do tej potyczki podejdą gospodarze. Krzysztof Piątek i spółka nie zamierzają jednak tanio sprzedać skóry. Przekazujmey informację, w której można dowiedzieć się, gdzie będzie przeprowadzona transmisja ze starcia Hoffenheim – Hertha w telewizji i internecie.

Mecz Hoffenheim – Hertha dzisiaj, gdzie oglądać

TSG 1899 Hoffenheim podejdzie do starcia w dobrych nastrojach, bo po zwycięstwo w Pucharze Niemiec nad Holstein Kiel (5:1). W poprzedniej kolejce Bundesligi piłkarze Sebastiana Hoenessa przegrali z kolei z Bayernem Monachium (0:4).

Hertha może się natomiast pochwalić passą trzech kolejnych zwycięstw z rzędu. Stołeczny team w lidze pokonał Eintracht Frankfurt (2:1) i Borussię M’Gladbach (1:0). Z kolei w środku tygodnia Preussen Munster uległo ekipie z Berlina (1:3).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Hoffenheim – Hertha, transmisja TV

Spotkanie na PreZero Arena zapowiada się bardzo ciekawie. Starcie Hoffenheim – Hertha będzie można zobaczyć tylko online. Między innymi za pośrednictwem platformy Viaplay. Może być bardzo interesujące. Można z niej korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak również w formie aplikacji mobilnej dostępnej na tablety i smartfony. Komentatorami meczu będą: Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki.

Hoffenheim – Hertha, transmisja w STS TV

Transmisje ze spotkań niemieckiej Bundesligi, w tym tych z udziałem między innymi Hoffenheim i Herthy są dostępne w usłudze STS TV na internetowej stronie największego legalnego polskiego bukmachera STS zakłady bukmacherskie.

Korzystając z tej usługi, będziemy mieli możliwość obejrzenia transmisji “na żywo” z piątkowego starcia 10. kolejki Bundesligi, w którym Hoffenheim zmierzy się na PreZero Arena z Herthą. Aby mieć do niej dostęp należy spełnić dwa proste warunki. Należy posiadać konto w STS oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny kupon (bez wymogów dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu). To wszystko.

Hoffenheim – Hertha, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy są zdania, że faworytem do zwycięstwa w dzisiejszym boju są gospodarze. Wynika to z kursów na to spotkanie, które prezentujemy poniżej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.