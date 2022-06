PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Hiszpania – Portugalia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W czwartek będziemy świadkami prawdziwego hitu pierwszej kolejki nowej edycji Ligi Narodów. Czy Hiszpanie u siebie pokonają Portugalczyków? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Hiszpania – Portugalia, gdzie oglądać

Już na samym starcie nowej edycji Ligi Narodów dostaniemy prawdziwy szlagier. Reprezentacja Hiszpanii podejmie u siebie Portugalczyków. Obie kadry w ostatnich miesiącach funkcjonowały w zupełnie innych miejscach. La Roja bez większych problemów zagwarantowała sobie pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata. Reprezentacja Portugalii musiała zaś wywalczyć sobie awans dopiero po wyczerpujących barażach. Pojedynek z tak klasowym rywalem z pewnością każdemu wyjdzie na dobre, mając w perspektywie listopadowy mundial.

Hiszpania – Portugalia, transmisja na żywo w TV

Starcie na Estadio Benito Villamarin obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra.

Hiszpania – Portugalia, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby piątkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Extra jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze kadr narodowych.

Hiszpania – Portugalia, transmisja online

Jeżeli preferujesz oglądanie meczów w internecie, nadchodzące starcie również możesz obejrzeć w ten sposób. Jak to zrobić? Wejdź na stronę polsatboxgo.pl i wykup odpowiedni abonament.

Hiszpania – Portugalia, kursy bukmacherskie

To gospodarze wydają się faworytami do triumfu w spotkaniu pierwszej kolejki Ligi Narodów.

Hiszpania Portugalia 2.13 3.40 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 czerwca 2022 08:39 .

