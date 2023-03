PressFocus Na zdjęciu: Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski

Gdzie oglądać High League 6?

Gala High League 6 tym razem zagości w legendarnym katowickim Spodku. Masz dwie opcje na obejrzenie tej gali – pierwszą jest zakup biletów i pojawienie się na trybunach. Z kolei drugą obejrzenie transmisji “na żywo”, która będzie dostępna w systemie PPV. W tym miejscu zaznaczamy, że to jedyna legalna opcja na obejrzenie gali. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy opłacić PPV na oficjalnej stronie highlive.tv.

Kiedy High League 6?

Katowicki Spodek, który będzie gospodarzem gali High League 6 wypełni się kibicami już w sobotę (18 marca). Początek świetnie zapowiadającej się gali zaplanowany jest na godzinę 20:00. Organizatorzy zaplanowali łącznie osiem pojedynków w karcie głównej oraz walkę wieczoru, która nie rozpocznie się wcześniej niż o godzinie 22:00.

Ile kosztuje High League i gdzie kupić PPV?

Jeżeli nie wybierasz się do Katowic cała galę możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu w dowolnym miejscu. Wystarczy, że wykupisz dostęp PPV, który jest dostępny w dwóch wariantach cenowych. Pierwszy wariant to koszt 34,99 zł i daje możliwość oglądania rywalizacji w jakości 720p. Ponadto całą galę można obejrzeć z odtworzenia do 24 godzin od jej zakończenia.

Drugi wariant kosztuje z kolei 39,99 zł. W tym wypadku transmisja jest dostępna w jakości 1080p, a VOD z gali jest dostępne przez siedem dni. PPV możesz wykupić na oficjalnej stronie organizatora gali – highlive.tv. To jedyny legalny sposób na obejrzenie gali.

Transmisja High League 6

