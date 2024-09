Górnik Zabrze – GKS Katowice: transmisja TV i stream online (21.09.2024)

Sebo47/Alamy Na zdjęciu: Adam Zrelak

Górnik Zabrze – GKS Katowice: gdzie oglądać?

To będzie hit sobotniego grania w PKO Ekstraklasie. Górnik Zabrze przed własną publicznością zmierzy się z GKS-em Katowice. Kibice obu drużyn już zacierają ręce, bowiem od lat trzymają przyjacielskie relacje i na trybunach szykuje się kapitalna atmosfera. Czy podobnie będzie na murawie? Trudno powiedzieć, bowiem Górnik jest wybitnie pod formą, a z kolei goście są beniaminkiem ligi więc trudno się spodziewać po ich grze czegoś wybitnego.

Górnik Zabrze – GKS Katowice: transmisja TV

Spotkanie Górnika Zabrze z GKS-em Katowice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3

Górnik Zabrze – GKS Katowice: stream online

Poza tym będzie możliwość obejrzenia tego hitowego starcia za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Do uzyskania dostępu wystarczy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Oprócz spotkań PKO Ekstraklasy w pakiecie są również mecze Ligi Mistrzów UEFA.

Górnik Zabrze – GKS Katowice: kto wygra?

Górnik Zabrze – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – GKS Katowice? Mecz odbędzie się w sobotę 21 września 2024 roku o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – GKS Katowice? Spotkanie to będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport oraz w aplikacji Canal+ Online.

