Górnik - Lechia to pierwszy niedzielny mecz siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie w na Arena Zabrze będzie można obejrzeć w internecie oraz w telewizji o godzinie 12:15.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik – Lechia, gdzie oglądać mecz?

Górnik Zabrze i Lechię Gdańsk dzieli dzisiaj w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica sześciu punktów. Zespół Jana Urbana ma osiem oczek, a tylko dwa punkty uzbierała drużyna Szymona Grabowskiego.

Górnik przystąpi do niedzielnego spotkania po porażce z Cracovią (2:3). Wcześniej zabrzanie zremisowali z kolei z Rakowem Częstochowa (0:0). Z kolei Lechia jeszcze jest bez zwycięstwa w elicie.

Górnik – Lechia, transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz z udziałem Górnika Zabrze i Lecha Poznań będzie emitowany od godziny 12:15 na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Kamil Kosowski.

Górnik – Lechia, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Górnik – Lechia: kto wygra?

Górnik – Lechia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy wskazują w roli faworyta gospodarzy. Typ na zwycięstwo Górnika oszacowano na 1.85. Remis kształtuje się na poziomie 3.65. Z kolei wariant na wygraną Lechii wyceniono na 4.30 i to zdecydowanie najmniej realna opcja w opinii bukmacherów.

Górnik Zabrze Lechia Gdańsk 1.83 3.90 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2024 07:18 .

Gdzie oglądać mecz Górnik – Lechia? Spotkanie z udziałem Górnika Zabrze i Lechii Gdańsk będzie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 3 i na platformie CANAL+ online. Kiedy mecz Górnik – Lechia? Spotkanie Górnik – Lechia rozegrane zostanie w niedzielę (1 września sierpnia) o godzinie 12:15.

