GKS Tychy – Stal Stalowa Wola, gdzie oglądać?

GKS Tychy podejmie u siebie Stal Stalowa Wola w meczu 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Obie drużyny zawodzą na początku obecnego sezonu i bliżej im do spadku niż awansu. Sytuacja beniaminka ze Stalowej Woli jest wręcz dramatyczna, gdyż Hutnicy z zaledwie jednym punktem na koncie zamykają ligową tabelę.

Dlatego zdecydowanym faworytem pierwszoligowego starcia są gospodarze, choć będący w katastrofalnej formie goście na pewno postarają się o sprawienie niespodzianki. Pojedynek rozpocznie się w niedzielę (22 września) o godzinie 17:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie GKS Tychy – Stal Stalowa Wola.

GKS Tychy – Stal Stalowa Wola, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 10. kolejki Betclic 1. Ligi możesz zobaczyć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorem tego meczu będzie Maciej Piotrowski.

GKS Tychy – Stal Stalowa Wola, transmisja online

Warto dodać, że starcie między GKS-em Tychy a Stalą Stalowa Wola można także obejrzeć dzięki specjalnej usłudze Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

GKS Tychy – Stal Stalowa Wola, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną GKS-u Tychy wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo Stali Stalowa Wola to mniej więcej 5.60. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.90. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku u tego bukmachera.

GKS Tychy Stal Stalowa Wola Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2024 06:30 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Stal Stalowa Wola? Spotkanie będzie transmitowane na stronie tvpsport.pl oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Tychy – Stal Stalowa Wola? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w niedzielę (22 września) o godzinie 17:00.

