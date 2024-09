Girona – FC Barcelona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.09.2024)

Girona - Barcelona to jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 5. kolejki La Liga. Sprawdzamy gdzie oglądać ten mecz w TV i online.

Independent Photo Agency Srl/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Girona – Barcelona, gdzie oglądać?

Niezwykle ciekawie zapowiada się niedzielnego spotkani 5. kolejki La Liga. Girona przed własną publicznością będzie podejmować rozpędzoną na początku sezonu Barcelonę. Duma Katalonii wygrała wszystkie cztery dotychczasowe spotkania i prowadzi w ligowej tabeli. Teraz jej celem jest piąte zwycięstwo.

Należy jednak pamiętać, że Girona w poprzednim sezonie miała patent na faworyzowaną Barcelonę. Oba ligowe spotkania zakończyły się bowiem wygranymi rewelacyjnego zespołu z Katalonii. Czy zespół prowadzony teraz przez Hansiego Flicka weźmie rewanż? Sprawdź typy na mecz Girona – Barcelona.

Girona – Barcelona, transmisja w TV

Mecz Girona – Barcelona odbędzie się w niedzielę (15 września) o godzinie 16:15. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport. Komentatorami tego spotkania będą Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Dzisiejszy mecz Barcelony, transmisja na żywo

Rywalizację Girony z Barceloną będzie można śledzić także za pośrednictwem usługi STS TV. Co zrobić, aby uzyskać dostęp? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Girona – Barcelona zostanie odblokowany

Girona – Barcelona, transmisja online

Mecz Girony z Barceloną można oglądać także online. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, dającego również prawo do oglądania wszystkich meczów Ligi Mistrzów, można uzyskać juz w cenie 65 zł miesięcznie.Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Girona – Barcelona, kto wygra?

Girona – Barcelona, kursy bukmacherskie

