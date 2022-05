PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Greuther Fuerth – Borussia Dortmund: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Gracze Marco Rose potrzebują jeszcze zwycięstwa, by zapewnić sobie tytuł wicemistrza Niemiec. W sobotę staną przed wymarzoną okazją – zmierzą się bowiem z czerwoną latanią Bundesligi. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Greuther Fuerth – Borussia Dortmund, gdzie oglądać

Przed tygodniem Borussia Dortmund doznała kolejnego upokorzenia. Gracze Marco Rose przegrali po szalonym meczu z Bochum, nie pomógł im nawet hat-trick Erlinga Haalanda. Z jednej strony, trudno się dziwić. BVB nie ma już szans na tytuł, z kolei jest pewne gry w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Z drugiej, jednak, kibice mają pewne oczekiwania wobec zespołu, a tytuł wicemistrza kraju byłby niezłą osłodą na rozczarowujący sezon. Ekipie z Westfalii brakuje jednego zwycięstwa od zapewnienia sobie drugiej lokaty.

Trudno byłoby im chyba wybrać lepszego rywala. Greuther Fuerth to jedyna drużyna już zdegradowana do 2. Bundesligi. Co prawda zawodnicy wciąż walczą o nowe kontrakty, ale jako zespół nie mają już celu. Borussia powinna to wykorzystać, by odzyskać nieco zaufanie fanów za pomocą pewnego triumfu.

Sprawdź nasze typy na mecz Greuther Fuerth – Borussia Dortmund.

Greuther Fuerth – Borussia Dortmund, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi w bieżącym sezonie ma platforma streamingowa Viaplay. Oznacza to, że sobotniego meczu nie będzie w “tradycyjnej” polskiej telewizji.

Greuther Fuerth – Borussia Dortmund, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Bundesligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Greuther Fuerth – Borussia Dortmund, transmisja online

Mecz obejrzysz również w internecie lub za pomocą aplikacji mobilnej. Wejdź jedynie na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Greuther Fuerth – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

To przyjezdni prezentują znacznie wyższą jakość i dlatego też są wyraźnymi faworytami bukmacherów.

Greuther Fuerth Borussia Dortmund 8.90 6.40 1.34 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2022 09:42 .

