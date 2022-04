PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Freiburg – Bayern: transmisja za darmo. Po przerwie na spotkania reprezentacji do rywalizacji wracają najsilniejsze ligi. Kolejny krok w kierunku zdobycia mistrzostwa Niemiec będzie starał się zrobić Bayern Monachium. Jego pojedynek z Freiburgiem nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, ale będzie można go obejrzeć za pośrednictwem internetu. Jest również sposób na to, aby uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium przed przerwą na występy reprezentacji efektownie 4:0 pokonał u siebie Union Berlin i pozostaje liderem Bundesligi z sześcioma punktami przewagi nad drugą Borussią Dortmund. Teraz czeka go wymagający pojedynek we Freiburgu, ale Bawarczycy przystąpią do niego w najsilniejszym składzie. Trener Julian Nagelsmanna ma bowiem do dyspozycji wszystkich zawodników.

Freiburg w tym sezonie niespodziewanie liczy się w walce o miejsca premiowane występami w europejskich pucharach, ale historia bezpośrednich pojedynków z Bayernem nie daje mu większych szans na sprawienie niespodzianki w sobotnie popołudnie. Zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów są goście z Monachium.

W pierwszym pojedynku tych drużyn w tym sezonie Bayern wygrał u siebie 2:1, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Czy w sobotę reprezentant Polski ponownie poprowadzi swoją drużynę do wygranej. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na Freiburg – Bayern.

Freiburg – Bayern, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Bundesligi w Polsce od tego sezonu dysponuje platforma streamingowa Viaplay, którą można oglądać tylko za pośrednictwem internetu. W tradycyjnej telewizji transmisja z meczu Freiburg – Bayern nie będzie dostępna. Poniżej przedstawiamy sposób, który pozwala na obejrzenie tego meczu zupełnie za darmo, bez konieczności wykupywania subskrypcji w Viaplay.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Transmisji z meczów niemieckiej Bundesligi na swoich stronach internetowych dla swoich klientów udostępniają niektórzy bukmacherzy.



Freiburg – Bayern, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisja z mecz Freiburg – Bayern online będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay, do której dostęp kosztuje 34 miesięcznie. Powyżej znajdziecie jednak sposób pozwalający na obejrzenie sobotniego spotkania zupełnie za darmo.

Freiburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern praktycznie w każdym meczu Bundesligi wybiega na boisko w roli faworyta do zdobycia trzech punktów. Podobnie jest i tym razem. Bukmacherzy jednoznacznie stawiają w tym spotkaniu na gości z Monachium.

