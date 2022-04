PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Freiburg – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Po przerwie na mecze reprezentacji piłkarzy Bayernu Monachium czeka wymagający pojedynek z bardzo dobrze spisującym się ostatnio Freiburgiem.

Europa-Park Stadion 1. Bundesliga Freiburg Bayern Monachium 5.80 4.90 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2022 16:58 .

Freiburg – Bayern, typy i przewidywania

Mecze po przerwie na spotkania reprezentacji rządzą się swoimi prawami, ale Bayern po raz pierwszy od dłuższego czasu będzie mógł zagrać w najmocniejszym składzie. Julian Nagelsmann ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Bawarczyków czeka trudne zadanie, ale na ich korzyść przemawia również świetny bilans bezpośrednich meczów z Freiburgiem. W całej historii przegrali z tym rywalem w lidze tylko cztery razy. My nie mamy wątpliwości i stawiamy w tym meczu na wygraną Bayernu. Nasz typ: wygrana Bayernu

Freiburg – Bayern, ostatnie wyniki

Na siedem kolejek przed zakończeniem sezonu Bayern Monachium prowadzi w ligowej tabeli mając sześć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. W ostatnim meczu przed przerwą na spotkania reprezentacji Bawarczycy efektownie 4:0 pokonali u siebie Union Berlin. Wcześniej zanotowali dwa remisy z rzędu – 1:1 z Bayerem Leverkusen i 1:1 z Hoffenheim. W międzyczasie wywalczyli również awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, efektownie 7:1 gromiąc Red Bull Salzburg w rewanżowym meczu.

Freiburg w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i liczy się w walce o miejsce premiowane występami w europejskich pucharach. Obecnie zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli, co zawdzięczają również serii pięciu kolejnych ligowych meczów bez porażki. W ostatnim ligowym meczu Freiburg bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Greuther Fuerth.

U siebie Freiburg jest również niepokonany od sześciu spotkań. Ostatniej porażki przed własną publicznością doznał w grudniu ubiegłego roku. W tym roku zaliczył trzy zwycięstwa i dwa remisy.

Freiburg – Bayern, historia

Dla obu zespołów będzie już 44. pojedynek na boiskach Bundesligi. Bilans dotychczasowych pojedynków jest druzgocący dla Freiburga, który zdołał odnieść tylko cztery zwycięstwa. Bayern na swoim koncie ma aż 30 wygranych. Patentem na Freiburg może się pochwalić Robert Lewandowski, który w barwach Bayernu zdobył przeciwko tej drużynie 10 bramek.

Jedną z nich reprezentant Polski zdobył w pierwszym pojedynku tych drużyn w tym sezonie. Wówczas Bayern wygrał przed własną publicznością 2:1.

Freiburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern jest oczywiście faworytem sobotniego spotkania. Widać to również w kursach oferowanych na ten mecz przez legalnych bukmacherów. Kursy na wygraną Bawarczyków kształtują się w okolicy 1.52 – 1.55. Mecz ten jest dobrą okazją do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 234 zł, który oferuje naszym Czytelnikom STS. Aby go odebrać wystarczy podczas rejestracji wykorzystać STS kod promocyjny GOAL.

Freiburg – Bayern, przewidywane składy

Gospodarze do sobotniego spotkania przystąpią bez dwóch kontuzjowanych zawodników – Yannicka Keitela i Kevina Schade. Z kolei w komfortowej sytuacji jest trener Julian Nagelsmann, który po raz pierwszy w tym roku ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników.

Freiburg: Flekken – Kuebler, Leinhart, Schlotterbeck, Guenter – M. Eggestein, Hoefler – Sallai, Jeong, Grifo – Hoeler

Bayern: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez – Kimmich, Musiala – Gnabry, Mueller, Sane, Coman – Lewandowski

Freiburg – Bayern, transmisja meczu

Transmisja z sobotniego pojedynku Freiburga z Bayernem będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Aby odblokować sobie dostęp należy wykupić subskrypcję.

Można jednak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo. Transmisję dla swoich klientów na swojej stronie udostępnia bukmacher STS. Aby mieć do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny zakład.

