Meng Gao/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Belgia, gdzie oglądać?

Mecz Francji z Belgią to niewątpliwie największy hit 1/8 finału Euro 2024. Obie drużyny do fazy pucharowej awansowały zajmują drugie miejsca w swoich grupach, co niewątpliwie jest dla nich rozczarowaniem. Kibice obu drużyn liczą, że w decydującej części rywalizacji ich zespoły zaprezentują się zdecydowanie lepiej. Nie mniej jednak Francuzi lub Belgowie pożegnają się z Mistrzostwami Europy już w poniedziałek.

Faworytem do awansu do ćwierćfinału jest reprezentacja Francji. Biorąc jednak pod uwagę to jak prezentowała się w fazie grupowej, szans na wygraną na pewno nie można odbierać Belgom. Oni również mają wiele do udowodnienia i zrobią wszystko, aby sprawić niespodziankę. Sprawdź typy na mecz Francja – Belgia.

Francja – Belgia, transmisja w TV

Mecz Francja – Belgia w 1/8 finału Euro 2024 rozegrany zostanie w poniedziałek (1 lipca) o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanałach TVP2 i TVP Sport. Komentatorami tego meczu będą Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn.

Francja – Belgia, transmisja online

Drogą internetową mecz Francja – Belgia będzie można oglądać na kilka sposób. Transmisja dostępna będzie na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Francja – Belgia, typ kibiców

Francja – Belgia, kursy bukmacherów

Większe szanse na wygraną w poniedziałkowym meczu daje się Francuzom. Kursy na wygraną drużyny Didiera Deschampsa nie przekraczają 2.00.

Francja Belgia 2.00 3.25 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2024 10:37 .

Gdzie obejrzeć mecz Francja – Belgia? Transmisja z meczu Francja – Belgia dostępna będzie na kanałach TVP2 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Francja – Belgia? Mecz rozegrany zostanie w poniedziałek (1 lipca) o godzinie 18:00.

