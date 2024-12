dpa/Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

*Reklama Oglądaj ZA DARMO mecze Serie A na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fiorentina – Inter Mediolan: gdzie oglądać?

Mecz Fiorentina – Inter Mediolan w ramach 14. kolejki Serie A będzie jednym z ciekawiej zapowiadających się starć tego dnia we Włoszech. Zdecydowanym faworytem jest oczywiście drużyna gości, która w tym sezonie znów bardzo mocno zaangażowana jest w walkę o mistrzowski tytuł.

Fiorentina – Inter Mediolan: transmisja TV

To spotkanie obejrzysz bowiem na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Początek spotkania w niedzielę 1 grudnia o godzinie 18:00.

Fiorentina – Inter Mediolan: stream online

Mecz będzie transmitowany także w internecie, a dokładnie w serwisie elevensports.pl, a także w STS TV..

Fiorentina – Inter Mediolan: kto wygra?

Kto wygra mecz? Fiorentina

Remis

Inter Fiorentina

Remis

Inter 0 Votes

Fiorentina – Inter Mediolan: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Kiedy odbędzie się mecz Mecz odbędzie się w niedzielę 1 grudnia o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Mecz można obejrzeć na Eleven Sports 2 oraz elevensports.pl, a także STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.