Fenerbahce – Manchester United: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.10.2024)

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fenerbahce – Manchester United: gdzie oglądać?

W czwartek wieczorem Jose Mourinho stanie naprzeciw swojego byłego klubu, Manchesteru United. Fenerbahce prowadzone przez portugalskiego szkoleniowca podejmie Czerwone Diabły w ramach trzeciej kolejki Ligi Europy. Podopieczni Erika ten Haga przystępują do starcia w Turcji po długo oczekiwanym zwycięstwie nad Brentford (2:1) w Premier League. 20-krotni mistrzowie Anglii będą chcieli wreszcie przełamać się w europejskich rozgrywkach, po dwóch remisach z FC Twente i Porto. Zobacz nasze typy na mecz Fenerbahce – Manchester United.

Fenerbahce – Manchester United: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Fenerbahce a Manchesterem United będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 3.

Fenerbahce – Manchester United: stream online

Czwartkowe starcie w Stambule będzie do obejrzenia również w internecie. Mecz będzie dostępny na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Fenerbahce – Manchester United: sonda

Kto wygra mecz? Fenerbahce 0% Remis 0% Manchester United 100% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Fenerbahce

Remis

Manchester United

Fenerbahce – Manchester United: kursy bukmacherskie

Planując zakłady na to spotkanie, warto zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Kurs na zwycięstwo Manchesteru United wynosi około 2.40. Z kolei triumf Fenerbahce wyceniany jest na mniej więcej 2.90.

Fenerbahce Manchester United 2.91 3.60 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2024 08:25 .

Kiedy odbędzie się mecz Fenerbahce – Manchester United? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (24 października). Początek rywalizacji o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Fenerbahce – Manchester United? Mecz będzie dostępny na kanale Polsat Sport Premium 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.