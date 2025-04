Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Borussia Dortmund, gdzie obejrzeć?

FC Barcelona przystępuje do rywalizacji o awans do półfinału Ligi Mistrzów w roli wyraźnego faworyta. Duma Katalonii, grając na swoim wysokim poziomie, nie powinna mieć problemów z wyeliminowaniem Borussii Dortmund. Pierwszy pojedynek rozegrany zostanie w stolicy Katalonii. Podopieczni Hansiego Flicka z pewnością będą chcieli wypracować zaliczkę, która pozwoli im przystąpić do rewanżu w dużym spokoju. Transmisja ze środowego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu

FC Barcelona – Borussia Dortmund, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Borussia Dortmund odbędzie się w środę (9 kwietnia) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie transmitowany będzie “na żywo” na kanale CANAL+ Extra 1. Komentatorami tego spotkania będą Bartosz Gleń i Michał Trela.

FC Barcelona – Borussia Dortmund, transmisja online

Transmisja z pierwszego ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów będzie dostępna również online. Spotkanie “na żywo” za pośrednictwem internetu można oglądać na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz uzyskać na 30 dni za darmo. Voucher na dostęp do pakietu Super Sport można odebrać w bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

FC Barcelona – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem środowego spotkania przed własną publicznością. Nie ma co do tego wątpliwości. Podobnego zdania są bukmacherzy, jeżeli spojrzymy na oferowane przez nich kursy.

FC Barcelona Borussia Dortmund 1.31 6.10 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 11:36 .

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Barcelona – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz FC Barcelona – Borussia Dortmund? Mecz rozegrany zostanie w środę (9 kwietnia) o godzinie 21:00.

