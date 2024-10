Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Bayern, gdzie oglądać?

FC Barcelona i Bayern Monachium po dwóch kolejkach nowej edycji Ligi Mistrzów mają na koncie po trzy punkty. Środowy mecz zapowiada się więc niezwykle ciekawie, bowiem przegrany znajdzie się w skomplikowanej dla siebie sytuacji. W największym hicie 3. kolejki trudno jednak wskazać faworyta.

Barcelona w środę będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, ale Bayern może się pochwalić niesamowitą serią sześciu kolejnych wygranych z katalońskim zespołem. Jednego można być pewnym – emocji nie zabraknie. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Bayern.

Barcelona – Bayern, transmisja w TV

Mecz Barcelona – Bayern odbędzie się w środę (23 października) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale CANAL+ 1 Extra. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Tomasz Ćwiąkała.

Barcelona – Bayern, transmisja online

Internetowa transmisja ze środowego hitu będzie dostępna w usłudze CANAL+ online, do której dostęp można uzyskać na dwa sposoby. Specjalną promocję przygotowała Fortuna, która oferuje darmowy voucher na 30-dniowy dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego na oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić, aby go odebrać?

Barcelona – Bayern, kto wygra?

Bonus 600 zł za wygraną Barcelony lub Bayernu

Barcelona – Bayern, kursy bukmacherskie

Środowy mecz w stolicy Katalonii nie ma wyraźnego faworyta. Takiego nie wskazują również bukmacherzy. Kursy na zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są porównywalne.

FC Barcelona Bayern Monachium 2.52 3.90 2.60 Kursy mogą ulec zmianie.

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Bayern? Transmisja będzie dostępna ma kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Bayern? Mecz rozegrany zostanie w środę (23 października) o godzinie 21:00.

