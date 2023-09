PressFocus Na zdjęciu: Amadeusz "Ferrari" Roślik

Kiedy jest Fame MMA 19?

Ostatnia edycja gali Fame MMA odbyła się ponad trzy miesiące temu. W międzyczasie federacja zorganizowała również pierwszą imprezę z cyklu Fame MMA Friday Arena. Teraz zawodnicy wracają do gali w dobrze znanej formule. 19-edycja odbędzie się już w sobotę – 2 września.

Fame MMA 19: o której godzinie?

Ostatnia edycja gali odbyła się w Krakowie. Fame MMA 19 będzie natomiast gościć w krakowskiej Tauron Arenie i odbędzie się w sobotę (2 września). Początek gali zaplanowany jest na godzinę 19:30.

Gdzie oglądać Fame MMA 19?

Cieszące się ogromnym zainteresowaniem gale Fame MMA ściągają na trybuny komplet widzów. Tak też będzie w sobotni wieczór w Tauron Arenie w Krakowie. Tym, którzy nie zasiądą na trybunach, pozostaje oglądanie gali “na żywo” dzięki transmisji, która tradycyjnie będzie prowadzona w systemie PPV. Dostęp do niej będzie można wykupić na oficjalnej stronie famemma.tv oraz w usłudze Polsat Box Go.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 19?

Dostęp do transmisji z gali Fame MMA 19 w systemie pay per view jest dostępny w dwóch wariantach cenowych. Podstawowa opcja kosztuje 34,99 zł i obejmuje dostęp do transmisji w jakości 720p oraz możliwość odtworzenia gali do 48 godzin od jej zakończona. Opcja premium jest 5 zł droższa, ale dzięki niej otrzymujemy transmisję w jakości 1080p, a jej zapis dostępny jest przez tydzień.

Fame MMA 19: pay per view

FAME MMA 18: Kto będzie walczył? Karta walk

Najważniejszym wydarzeniem sobotniej gali będą dwie walki jakie stoczy Amadeusz “Ferrari” Roślik. Jeden z najpopularniejszych zawodników federacje Fame MMA najpierw zmierzy się z Kacprem Błoński, a następnie z Marcinem Dubielem. Poza tymi walkami odbędzie się jeszcze osiem innych pojedynków. Bardzo ciekawie zapowiada się także walka Ewy Brodnickiem z Martą “Linkimaster” Linkiewicz.

Walki wieczoru: Arkadiusz Tańcula – Amadeusz “Ferrari” Roślik

Arkadiusz Tańcula – Amadeusz “Ferrari” Roślik Co-main event: Franciszek “Franio” Rusiecki – Marcin “Xayoo” Majkut

Franciszek “Franio” Rusiecki – Marcin “Xayoo” Majkut Co-main event: Alberto Simao – Paweł “Księżniczka” Tyburski

Alberto Simao – Paweł “Księżniczka” Tyburski Sebastian Fabijański – Filip “Filipek” Marcinek

Kuba Nowaczkiewicz – Robert Karaś

Piotr “Tybori” Tyburski – Tomasz “Zadyma” Gromadzki

Marcin “Polish Zombie” Wrzosek – Piotr “Szeli” Szeliga

Przemysław Szyszka – Norbert Daszkiewicz

Klaudia “Sheeya” Kołodziejczyk – Dominika Rybak

Natan “Bóg Estetyki” Marcoń – Mariusz “Hejter” Słoński

