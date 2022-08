PressFocus Na zdjęciu: Marcin Dubiel

Fame MMA 15: gdzie oglądać i ile kosztuje PPV? W piątkowy wieczór już po raz 15. będziemy mieli okazję do emocjonowania się walkami podczas gali organizowanej przez federację Fame MMA. Karta walk wygląda imponująco, a w walce wieczory zmierzą się Marta Linkiewicz i Aniela “Lil Masti” Bogusz. Transmisja Fame MMA 15 będzie dostępna w systemie pay per view. Sprawdź o której rozpoczyna się gala i jak wykupić do niej dostęp.

Kiedy jest Fame MMA 15?

Gale Fame MMA 15 w piątkowy wieczór będzie gościć w kolejnym mieście. Poprzednie dwie edycje zawitały do Gliwic i Krakowa, natomiast najbliższą gościć będzie łódzka Atlas Arena. Co ważne, gala odbędzie się w piątek (26 sierpnia), a nie jak miało to miejsce dotychczas – w sobotę. Przygotowana przez organizatorów karta walk gwarantuje ogromne emocje. W oktagonie pojawi się wiele znanych postaci.

Fame MMA 15: o której godzinie?

Gala Fame MMA 15 zaplanowana została tym razem na piątek (26 sierpnia). Transmisja gali, która odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi, rozpocznie się o godzinie 19:00. Zawodnicy, którzy stoczą pierwszą walką, powinni pojawić się w oktagonie kilkanaście minut później.

Gdzie oglądać Fame MMA 15?

Kibice, którzy nie będą mieli okazji zasiąść na trybunach łódzkiego Atlas Areny, całą galę będą mogli obejrzeć za pośrednictwem PPV. I tutaj są dwie opcje. Jedną z nich jest wykupienie dostępu na oficjalne stronie organizatora gali famemma.tv, natomiast drugą skorzystanie z usługi Polsat Box Go. Transmisja będzie oczywiście dostępna także na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 15?

Transmisja gali Fame MMA 15 będzie dostępna po wykupieniu dostępu na oficjalnej stronie organizatora lub za pośrednictwem usługi Polsat Box Go. W przypadku tej pierwszej opcji do wyboru będzie mieli dwie opcje. Podstawowa, dająca dostęp do transmisji gali w jakości 720p, a także obejrzenie jej z odtworzenia przez 48 godzin, kosztuje 29,99 zł. Druga opcja (gala w jakości 1080p i dostęp do jej zapisu przez 7 dni) to koszt 34,99 zł.

Osoby, które zdecydują się wykupić dostęp do gali w usłudze Polsat Box Go, zapłacą 35 zł.

Fame MMA 15: pay per view

Fani gal z cyklu Fame MMA są już przyzwyczajeni do tego, że transmisje są dostępne w systemie pay per view. Model ten od dawna jest bardzo popularny przy transmisjach także innych wydarzeń związanych ze sztukami. PPV polega na wykupieniu dostępu do transmisji jednego konkretnego wydarzenia. W przypadku Fame MMA 15 jest to kosz 29,99 lub 34,99 w zależności od tego, na jaki pakiet się zdecydujemy.

Fame MMA 15: karta walk

W ramach Fame MMA 15 obejrzymy dziewięć pojedynków. Organizatorzy zadbali o to, abyśmy nie musieli się nudzić. W walce wieczoru zmierzą się Marta “Linkimaster” Linkiewcz i Aniela “Lil Masti” Bogusz. Pojedynek ten poprzedzi kilka innych równie ciekawych konfrontacji.

Main Event: Linkimaster (Marta Linkiewicz) – Lil Masti (Aniela Bogusz)

Konopskyy (Mikołaj Tylko) – Xayoo (Marcin Majkut)

Kacper Błoński – Marcin Dubiel

Sarius (Mariusz Golling) – Polish Zombie (Marcin Wrzosek)

Arkadiusz Tańcula/Tomasz Matysiak – Jacek Murański

Arkadiusz Tańcula – Muran (Mateusz Murański)

Franio (Franciszek Rusiecki) – Paramaxil (Jakub Frączek)

Takefun (Rafał Górniak) – Filip Zabielski

Jamel i Jamil Neffati – Warjat Radek (Radosław Kapias) i Patryk Woźniak

Fame MMA 15 – gdzie obstawiać?

Bukmacher Betclic pozostaje wyłączonym partnerem gali FAME MMA 15. Jest to jedyny bukmacher w Polsce, w ofercie którego znajdziecie zakłady na piątkowe pojedynki. Teraz możesz również skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji. Rejestrując konto w Betclic z kodem promocyjnym FAMEMAX otrzymasz zakład bez ryzyka do 200 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.