PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Everton – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w pierwszej kolejce nowego sezonu Premier League Frank Lampard zmierzy się z klubem swojego życia, czyli Chelsea. Kto wyjdzie górą z “niebieskiego” pojedynku? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Goodison Park Premier League Everton Chelsea 6.00 4.10 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 08:55 .

Everton – Chelsea, gdzie oglądać

Everton i Chelsea nie mogą być, przynajmniej jak dotąd, w pełni zadowolone z przebiegu okna transferowego. The Toffees opuściła największa gwiazda, Richarlison. The Blues, z kolei, przegrali licytacje o Raphinhę i Julesa Kounde, a do tego nie zdołali w pełni uzupełnić braków w defensywie. Piłka nożna nie zamierza jednak czekać i już w tę sobotę obie drużyny czeka inauguracja Premier League.

Rzecz jasna, faworytami starcia będą niedawni triumfatorzy Ligi Mistrzów (w sezonie 2020/2021), choć Frank Lampard z pewnością wymyśli na starcie ze swym byłym zespołem coś specjalnego.

Sprawdź nasze typy na mecz Everton – Chelsea.

Everton – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmisji meczów Premier League posiada platforma streamingowa Viaplay. Jeżeli jesteś abonentem telewizji satelitarnej CANAL+, spotkanie w Liverpoolu obejrzysz za pośrednictwem Event Channel 1.

Everton – Chelsea, transmisja online

Starcie dostępne będzie na stronie i w aplikacji Viaplay. By uzyskać dostęp do spotkania Everton – Chelsea, wejdź na viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament.

Everton – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów są w tym spotkaniu goście.

Everton Chelsea 6.00 4.10 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 08:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin