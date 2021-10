Elche CF – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Przed nami spotkanie 12. kolejki La Ligi, w której Real Madryt spróbuje poprawić swoje nastroje po niedawnej stracie punktów. Mecz będzie można obejrzeć w Polsce zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Elche CF – Real Madryt, gdzie oglądać

Elche kontynuuje fatalną serię na początku sezonu. Co prawda niedawna porażka z Deportivo Alaves (0:1) była dość pechowa, a w końcówce doszło do sporej kontrowersji na korzyść Basków, ale sobotni rywal Realu Madryt nie przez to znajduje się tak nisko w tabeli ligowej. Gracze Frana Escriby potrzebują punktów, jak tlenu. Obecnie okupują piętnastą lokatę i niewiele wskazuje, by po najbliższym weekendzie ich sytuacja miała się poprawić.

Czeka ich bowiem starcie z Realem Madryt. Królewscy, co prawda, mają problem z niżej notowanymi, nastawionymi na defensywę rywalami. Kilka dni temu dobitnie udowodniła to Osasuna. Los Blancos muszą jednak nauczyć się przełamywać opór takich rywali i trudno spodziewać się, by dwa razy z rzędu zaliczyli taką samą wpadkę.

Gracze Carlo Ancelottiego są wyraźnym faworytem sobotniego pojedynku.

Sprawdź nasze typy na mecz Elche CF – Real Madryt.

Elche CF – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Sobotni pojedynek, którego pierwszy gwizdek zaplanowany jest już na godzinę 14:00, można będzie obejrzeć za pośrednictwem polskiej telewizji. Transmisja z niego będzie dostępna na stacji Eleven Sports 1.

Elche CF – Real Madryt, transmisja online

Jeżeli nie masz dostępu do tradycyjnej telewizji, spotkanie dwunastej kolejki La Ligi możesz obejrzeć również drogą internetową, na stronie ElevenSports.pl.

Elche CF – Real Madryt, typy bukmacherskie

Nie ma sensu zakłamywanie rzeczywistości. Każdy inny rezultat niż zwycięstwo Realu Madryt byłoby wielką niespodzianką i znalazło to swoje odzwierciedlenie w ofercie bukmacherów na to spotkanie.

Elche Real Madryt 6.75 4.60 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30. października 2021 08:31 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin