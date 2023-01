PressFocus Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona stanie w środę przed niełatwym zadanie. Czeka ją bowiem ćwierćfinałowa konfrontacja z Realem Sociedad w ramach rozgrywek o Puchar Króla. Sprawdź gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Barcelony za darmo.

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja

FC Barcelona w każdym kolejnym meczu gra bardzo efektywnie i realizuje kolejne postawione cele. Do sobotniego spotkania z Gironą również przystąpi w roli faworyta, z nadzieją na powiększenie przewagi w ligowej tabeli. Xavi Hernandez co prawda nie będzie miał w tym meczu jeszcze do dyspozycji Roberta Lewandowskiego, ale drużyna w dwóch poprzednich ligowych meczach pokazała, że bez swojego najlepszego strzelca również potrafi wygrywać.

Girona – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Girona – Barcelona: kto wygra?

Faworytem sobotniego spotkania jest oczywiście Barcelona, choć gospodarze na pewno myślą o sprawieniu sensacji. A jak Twoim zdaniem zakończy się ten pojedynek?

