PressFocus Na zdjęciu: Lucas Hernandez podczas mecz z Dynamem Kijów

Dynamo – Bayern: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z wtorkowych spotkań 5. kolejki Ligi Mistrzów faworyzowany Bayern zagra na Stadionie Olimpijskim w Kijowie z miejscowym Dynamem. Bawarczycy zagrają o zapewnienie sobie pierwsze miejsca w grupie. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:45 będzie można obejrzeć na żywo w polskiej telewizji oraz za pośrednictwem internetu dzięki usłudze Polsat Box Go. Teraz możesz uzyskać za darmo 30-dniowy dostęp do tej usługi. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.



Dynamo Kijów

Liga Mistrzów

23/11/2021 18:45 Stadion Olimpijski (Kijów)



Bayern Monachium



Dynamo – Bayern, gdzie oglądać

Bayern Monachium może się pochwalić zdobyciem kompletu 12 punktów w czterech dotychczasowych spotkaniach. Dzięki temu jest już pewny awansu do fazy pucharowej. We wtorek podopieczni Juliana Nagelsmanna zagrają o zapewnienie sobie pierwszego miejsca w grupie. Potrzebują do tego tylko remisu.

Dynamo Kijów to outsider grupy. Po czterech spotkaniach ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt. Ukraińska drużyna ma ogromny problem w ofensywie, bowiem do tej pory nie zdobyła ani jednego gola.

We wtorek Bayern zagra w roli zdecydowanego faworyta. Każdy inny wynik niż ich wygrana będzie dużą niespodzianką. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Dynamo – Bayern.

Dynamo – Bayern, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów w Kijowie rozpocznie się już o godzinie 18:45. Mecz będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1.

Dynamo – Bayern, transmisja online

Mecz będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Stream online będzie można oglądać korzystając z usług Polsat Box Go. Teraz można uzyskać voucher na 30-dniowy dostęp do niej. Zupełnie za darmo. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Oglądaj mecze Ligi Mistrzów z kodem GOAL

Spotkanie Dynama z Bayernem można obejrzeć “na żywo” za pośrednictwem internetu dzięki voucherowi na 30-dniowy dostęp do usług Polsat Box Go Sport, który można otrzymać od legalnego bukmachera – Fuksiarz zakłady bukmacherskie.

Zarejestruj się w Fuksiarzu podając kod promocyjny GOAL W ciągu 48 godzin wpłać depozyt o wartości minimum 50 złotych Odbierz e-mail w którym otrzymasz od Fuksiarza voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go Oglądaj mecze Ligi Mistrzów w Polsat Box Go

Dynamo – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium jest zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania. Wskazują również na to kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów.

Dynamo Kijów Bayern Monachium 8.40 5.85 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23. listopada 2021 11:13 .

