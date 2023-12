Deportivo Alaves - Real Madryt: transmisja na żywo w TV i stream online. Królewscy w czwartek powalczą o to, by udać się na urlop w dobrych humorach. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Rodrygo

Deportivo Alaves – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt w ostatnich tygodniach prezentuje świetną formę. Los Blancos w pięciu ostatnich kolejkach stracili punkty tylko raz, remisując z Realem Betis. W tabeli tracą zaledwie dwa oczka do liderującej Girony. Do tego wygrali swoją grupę w Lidze Mistrzów. W ostatnim spotkaniu w tym roku kalendarzowym zmierzą się, zaś, z Deportivo Alaves. Baskowie, z kolei, wygrali zaledwie raz w pięciu ostatnich kolejkach. Do tego mają zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Nietrudno domyślić się, kto jest wielkim faworytem nadchodzącego starcia.

Deportivo Alaves – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Mecz hiszpańskiej ekstraklasy obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Deportivo Alaves – Real Madryt, transmisja online

Nadchodzący pojedynek możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 54 złotych! Tym samym w skali 12-miesięcy możesz zaoszczędzić aż 240 złotych.

1-miesięczny dostęp – 54 zł (przy wykupieniu rocznej oferty)

Deportivo Alaves – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Na papierze wydaje się, że tylko kataklizm mógłby odebrać Królewskim trzy punkty.

Deportivo Alaves Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 grudnia 2023 06:34 .

