Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Crvena zvezda – Barcelona, gdzie oglądać?

FC Barcelona zagra w środę o trzecie zwycięstwo w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Duma Katalonii w wyjazdowym spotkaniu w ramach 4. kolejki fazy ligowej zmierzy się z Crveną zvezdą Belgrad. Drużyna Hansiego Flicka jest wręcz murowanym faworytem do zwycięstwa. Inne rozstrzygnięcie będzie sensacją.

Polscy kibice z pewnością liczą również na kolejne gole Roberta Lewandowskiego, któremu brakuje już tylko trzech trafień do bariery 100 bramek w Lidze Mistrzów. Jest duża szansa na to, że kapitan reprezentacji Polski zbliży się do niej już w środę. Sprawdź typy na mecz Crvena zvezda – Barcelona.

Crvena zvezda – Barcelona, transmisja w TV

Spotkanie Crvena zvezda – Barcelona rozegrane zostanie w środę (6 listopada) o godzinie 21:00. W telewizji mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale CANAL+ 1 Extra. Spotkanie skomentują Piotr Laboga i Michał Trela.

Crvena zvezda – Barcelona, transmisja online

Transmisja z meczu Crvena zvezda – Barcelona będzie dostępna również za pośrednictwem internetu. Spotkanie będzie można oglądać dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz między innymi wszystkie mecze Ligi Mistrzów, możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Crvena zvezda – Barcelona, kto wygra?

Bonus 600 zł za wygraną Barcelony lub 500 zł za gola Lewandowskiego

Dwie specjalne promocje na środowe spotkanie Barcelony przygotował bukmacher Superbet. Oferuje bonus 600 zł za wygraną Barcy lub 500 zł za bramkę Lewandowskiego. Sam możesz wybrać z której oferty skorzystasz. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy.

Podaj kod GOAL podczas rejestracji w Superbet korzystając z jednego z poniższych linków. Pamiętaj o wyraźeniu zgód marketingowych. kurs 300 na wygraną Barcelony

kurs 250 na gola Lewandowskiego Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na zwycięstwo Barcelony w meczu z Crveną zvezdą lub gola Lewandowskiego Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 600 lub 500 zł w zależności od wybranej oferty

Crvena zvezda – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym meczu na Barcelonę. Kursy na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają aktualnie 1.25.

Crvena Zvezda Belgrad FC Barcelona 14.00 7.70 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Crvena zvezda – Barcelona? Transmisja będzie dostępna ma kanale CANAL+ Extra 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Crvena zvezda – Barcelona? Mecz rozegrany zostanie w środę (6 listopada) o godzinie 21:00.

