Cracovia – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.02.2026)

Cracovia – Jagiellonia: gdzie oglądać?
Cracovia podejmie Jagiellonię Białystok w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy ul. Kałuży zaplanowano na sobotę, 14 lutego o godzinie 14:45. Goście zagrają w Krakowie bez Jesusa Imaza, który jest zawieszony za kartki. W zespole gospodarzy zabraknie zawieszonego Oskara Wójcika. Pasy zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli i pozostają niepokonane od pięciu spotkań.
Z kolei Jagiellonia przystąpi do spotkania jako lider tabeli po dwóch zwycięstwach z rzędu. W czterech ostatnich wyjazdowych meczach zespół Adriana Siemieńca zdobył pięć punktów, co pokazuje, że będzie groźnym rywalem dla krakowskiej drużyny.
Cracovia – Jagiellonia: transmisja w TV
Mecz Cracovii z Jagiellonią Białystok będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3. Kamil Kania oraz Michał Trela skomentują potyczkę w ramach 21. kolejki Ekstraklasy. Początek pojedynku o godzinie 14:45.
Cracovia – Jagiellonia: stream online
Sobotnie spotkanie będzie można śledzić także w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Cracovia – Jagiellonia: kursy bukmacherskie
Faworytem sobotniego meczu w Krakowie są piłkarze Jagiellonii Białystok, na których kursy wynoszą około 2.90. Jeśli rozważasz wytypowanie zwycięstwa Cracovii, to taki kurs jest na poziomie 2.85.
