Cracovia – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Bosko Sutalo

Cracovia – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Cracovia podejmie Jagiellonię Białystok w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy ul. Kałuży zaplanowano na sobotę, 14 lutego o godzinie 14:45. Goście zagrają w Krakowie bez Jesusa Imaza, który jest zawieszony za kartki. W zespole gospodarzy zabraknie zawieszonego Oskara Wójcika. Pasy zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli i pozostają niepokonane od pięciu spotkań.

Z kolei Jagiellonia przystąpi do spotkania jako lider tabeli po dwóch zwycięstwach z rzędu. W czterech ostatnich wyjazdowych meczach zespół Adriana Siemieńca zdobył pięć punktów, co pokazuje, że będzie groźnym rywalem dla krakowskiej drużyny.

Cracovia – Jagiellonia: transmisja w TV

Mecz Cracovii z Jagiellonią Białystok będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3. Kamil Kania oraz Michał Trela skomentują potyczkę w ramach 21. kolejki Ekstraklasy. Początek pojedynku o godzinie 14:45.

Cracovia – Jagiellonia: stream online

Sobotnie spotkanie będzie można śledzić także w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Cracovia – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu w Krakowie są piłkarze Jagiellonii Białystok, na których kursy wynoszą około 2.90. Jeśli rozważasz wytypowanie zwycięstwa Cracovii, to taki kurs jest na poziomie 2.85.

Cracovia Jagiellonia Białystok 2.95 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2026 12:10

