Chrobry – Wisła Kraków: transmisja TV i online. O kolejne zwycięstwo w drodze do ponownej gry w Ekstraklasie zagra w piątkowy wieczór Biała Gwiazda, którą czeka wyjazdowy pojedynek w Głogowie. Sprawdź jak obejrzeć mecz Chrobry – Wisła za darmo.

Wisła Kraków po niedawnej porażce 1:3 z GKS-em Tychy w wyjazdowym meczu, przed tygodniem zmazała plamę, pewnie 3:0 ogrywając u siebie Skrę Częstochowa. W efekcie nadal zajmuje fotel lidera 1 Ligi, ale z nieznaczną przewagą nad innymi zespołami.

W piątek drużyna Jerzego Brzęczka będzie starała się odskoczyć stawce poprzez zdobycie trzech punktów w wyjazdowej konfrontacji z Chrobrym Głogów. Wisła przystąpi do tego meczu w roli wyraźnego faworyta, choć zagra na terenie rywala. Chrobry w tym sezonie przegrał wszystkie trzy dotychczasowe spotkania rozgrywane przed własną publicznością.

Wiśle w piątkowym meczu powinien już pomóc nowy napastnik – Angel Rodado. Czy debiut w zespole okrasi zdobyciem bramki? Sprawdź typy na mecz Chrobry – Wisła.

Wisła w piątkowy zagra o szóste zwycięstwo w tym sezonie. Jej pojedynek z Chrobrym, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Extra. Transmisja dostępna także za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, do której dostęp można uzyskać za darmo na 1 miesiąc. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Wszystkie pierwszoligowe spotkania można oglądać online korzystając z usługi Polsat Box Go. Teraz dzięki ofercie przygotowanej przez Fuksiarza można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni do pakietu sportowego, obejmującego sportowe kanały Polsatu. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby go odebrać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Polsat Box Go jest usługą, która pozwala na oglądanie meczów pierwszej ligi online. Aby mieć do nich dostęp należy posiadać odpowiedni pakiet sportowy. Teraz można go uzyskać za darmo na 30 dni korzystając z opisanej wyżej promocji Fuksiarza.

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego kto jest faworytem tego spotkania. Aż taka rozbieżność w kursach na wygraną jednej i drugiej drużyny może jednak nieco dziwić, jeżeli popatrzymy na ostatnie wyniki.

Chrobry Głogów Wisła Kraków 4.40 3.70 1.92 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2022 12:53 .

