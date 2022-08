PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Młyński

Chrobry – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz 1. ligi. Przed drużyną Białej Gwiazdy kolejne spotkanie, w którym będzie chciała potwierdzić, że prowadzenie w ligowej tabeli po siedmiu kolejkach nie jest przypadkowe. Zespół Jerzego Brzęczka do wyjazdowego meczu w Głogowie przystąpi w roli faworyta.

1. liga Chrobry Głogów Wisła Kraków 3.60 3.50 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2022 21:32 .

Chrobry – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła Kraków pierwszy sezon po spadku z Ekstraklasy rozpoczęła zaskakująco dobrze i z pewnością nie zamierza na tym poprzestawać. Wiślacy do Głogowa udadzą się po pełną pulę i jeżeli zagrają na miarę swoich możliwości to do Krakowa powinni wracać z trzema punktami na koncie. Biorąc pod uwagę jednak specyfikę pierwszoligowych rozgrywek, typ na wygraną Wisły podpieramy remisem i dorzucamy do tego zakład na przynajmniej 2 bramki w meczu. Nasz typ: podwójna szans: X2 i powyżej 1,5 bramki

Chrobry – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Do kadrze meczowej Wisły doszło do kilku istotnych zmian w porównaniu do ostatniego ligowego spotkania ze Skrą. Nie znalazł się w niej przede wszystkim Adi Mehremić, który jest bliski odejścia z klubu. Do dyspozycji Jerzego Brzęczka będzie natomiast sprowadzony w ostatnich dniach hiszpański napastnik Angel Rodado, którego występ od pierwszej minuty nie jest wykluczony.

Ponadto po przerwie spowodowanej urazami do kadry meczowej wracają Joseph Colley i Vullnet Basha. W Głogowie będzie mógł zagrać także Ivan Jelić Balta, który ostatnio pauzował za kartki. Ze względu na kontuzje z drużyną na mecz nie udadzą się Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondrasek, Michael Pereira i Alan Uryga.

Chrobry – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Wisła w obecnym sezonie wygrała pięć z siedmiu rozegranych spotkań i w piątkowy wieczór ten bilans będzie chciała jeszcze poprawić. Przed tygodniem Biała Gwiazda pewnie 3:0 pokonała przed własną publicznością Skrę Częstochowa, po części rehabilitując się za wcześniejszą wpadkę w wyjazdowym spotkaniu z GKS-em Tychy (1:3). Teraz udają się do Głogowa z jednym celem – odniesienie kolejnego zwycięstwa.

Chrobry przed piątkową konfrontacją z Wisłą nie ma po swojej stronie zbyt wielu atutów. Co prawda w tym sezonie zainkasował siedem punktów, ale wszystkie wywalczył w meczach wyjazdowych. U siebie podopieczni Marka Gołębiewskiego przegrali w komplecie wszystkie trzy spotkania – 0:2 z Ruchem Chorzów, 2:3 z ŁKS-em Łódź i 0:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Trzeba jednak podkreślić, że były to pojedynki z zespołami, które marzą o awansie do Ekstraklasy. Teraz czeka ich konfrontacja z kolejną taką drużyną.

Chrobry – Wisła Kraków, historia

Historia pojedynków obu drużyn nie jest bogata. Do tej pory miały one okazję rywalizować ze sobą trzy razy, po raz ostatni w 1995 roku. Po raz pierwszy zmierzyły się w 1981 roku, w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Wiślacy wygrali wówczas 2:0. Kolejne mecze rozegrany zostały w drugiej lidze, w trakcie sezonu 1994/95. W Krakowie 1:0 wygrała Wisła, natomiast spotkanie w Głogowie zakończyło się remisem 1:1.

Chrobry – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta piątkowego spotkania stawiają oczywiście Wisłę Kraków, ale nie odbierają również szans gospodarzom, zarówno na remis, jak i zwycięstwo. Kursy na zwycięstwo gości z Małopolski sięgają obecnie 2.10, podczas gdy kursy na wygraną gospodarzy 3.60.

Chrobry – Wisła Kraków, przewidywane składy

Chrobry: Dybowski – Tupaj, Górski, Michalec, Bogusz – Bochnak, Mandrysz, Mucha, Steblecki, Kusztal – Wolsztyński

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak – Żyro, Plewka, Duda, Fernandez, Młyński – Rodado

Chrobry – Wisła Kraków, transmisja meczu

Stacja Polsat, która dysponuje wyłączonymi prawami do transmisji meczów 1 Ligi, doceniła Wisłę Kraków i zainteresowanie spotkaniami z jej udziałem. Już teraz wiadomo, że kolejne trzy mecze Białej Gwiazdy będzie można obejrzeć w telewizji. Piątkowy mecz 8. kolejki Chrobry – Wisła, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Extra.

Spotkanie będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go, a teraz dostęp do niej na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo. Taką ofertę przygotował bukmacher Fuksiarz. Aby z niej skorzystać należy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacić w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

